Er zijn op dit moment meer dan 1000 zwangerschaps-apps online beschikbaar. Hiermee is het voor aanstaande ouders gemakkelijk om informatie over zwangerschap en de ontwikkeling van hun baby te krijgen. Alleen al in Duitsland, met een geboortecijfer van 778.000 in2020, hebben meer dan 600.600 mensen Zwangerschap+ gedownload, de app om een zwangerschap te volgen. Dergelijke apps bieden informatie die van oudsher door verloskundigen en andere professionals in de gezondheidszorg aan moeders wordt gegeven. De apps zijn dus een manier voor verloskundigen om tijd te besparen. Maar niet alle informatie die in dit soort apps wordt gegeven klopt altijd. Naarmate het aantal zwangerschapsgerelateerde apps groeit, neemt ook de bezorgdheid over de geloofwaardigheid en kwaliteit van de informatie die in deze apps wordt aangeboden toe.