Veranderingen van de tepel tijdens de melkafgifte

Het is voor geboortezorgprofessionals geen verrassing dat er borsten en tepels zijn in zeer veel verschillende vormen en maten. Maar dat is niet altijd iets waar een aanstaande moeder meteen aan denkt als ze een borstkolf gaat gebruiken. Zij beseft wellicht niet hoe belangrijk het is om de juiste cupmaat te kiezen bij het aanschaffen van een borstkolf. Of dat borsten tijdens het geven van borstvoeding van vorm en grootte kunnen blijven veranderen, waardoor het noodzakelijk is regelmatig te controleren of de pasvorm nog steeds goed is. Anders riskeert ze irritatie, pijn of andere complicaties.