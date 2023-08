Lage melkproductie? Vaker kolven!

Een dubbele elektrische borstkolf is het gemakkelijkste hulpmiddel voor een goede borstkolfsessie. Deze kolf helpt om de borsten te masseren voordat je gaat kolven. Daarnaast is het belangrijk dat de cup op de borstpomp goed past. En natuurlijk moeten moeders zich op hun gemak voelen en comfortabel zitten. Stress remt immers hormonen, wat weer nadelig is voor het kolven.

Met een goed begrip van wat de productie van prolactine in gang zet, raden we moeders aan om tijdens de rustperiode ten volle te profiteren van die heerlijke geur van hun pasgeboren baby. Neem de geur van je mooie baby lekker in je op en geniet van huid-op-huid contact. Als de baby niet in de buurt is, kan de geur van een rompertje of een foto of video van de baby ook helpen. Daarnaast is het voor rehydratie belangrijk om veel water te drinken.

Het kan enkele dagen duren voordat de melkproductie toeneemt. Natuurlijk is elke moeder anders en zullen de resultaten dus ook verschillen. Het belangrijkste is datde baby's worden gevoed met de enige melk ter wereld die speciaal voor hen is geproduceerd: die van hun eigen moeder.