In het rapport wordt het nieuwe inzicht genoemd dat het geven borstvoeding mogelijk bescherming biedt tegen inflammatoire darmziekte, helicobacter pylori-besmetting en diabetes mellitus type 2. In het geval van diabetes mellitus type 2 kan de bescherming het gevolg zijn van het effect van borstvoeding op obesitas later in het leven omdat deze vorm van diabetes gerelateerd is aan obesitas. In veel gevallen kan de bescherming die wordt geboden door borstvoeding te danken zijn aan de antilichamen in moedermelk en colostrum. Het rapport toonde echter aan dat borstvoeding baby's niet beschermt tegen alle infecties. Zo bleek het bewijs van een verminderd risico op urineweginfecties en de griep "onvoldoende" te zijn. In vergelijking met het vorige RIVM-rapport is het bewijs voor bescherming tegen atopische ziekten en eczeem van "mogelijk/waarschijnlijk" in "tegenstrijdig" veranderd. Hopelijk zorgt nieuw en beter onderzoek voor verbeteringen in onze kennis van het effect van borstvoeding op deze aandoeningen.