Onderzoekers doen nog steeds kennis op over het rijke microbioom dat in moedermelk wordt gevonden en hoe commensalen en probiotische bacteriën de gezondheid van zuigelingen beïnvloeden. Er werd lang geloofd dat moedermelk steriel was en bacteriën werden beschouwd als besmettende stoffen. Nu weten we beter. Moedermelk bevat een geweldige hoeveelheid verschillende bacteriën, die een microbioom vormen dat uniek is voor moedermelk. In het artikel, Breast Milk, a Source of Benefits for Infant Health1, gepubliceerd in 2020, rapporteren deskundigen over bijna 300 studies naar dit microbioom. Het herinnert ons opnieuw aan de voordelen van borstvoeding en benadrukt dat er nog zoveel meer te leren valt over moedermelk.