Uit onderzoek naar "het niet geven van borstvoeding" in landen als de VS, Australië en Groot-Brittannië is gebleken dat het volgen van de richtlijnen van de WHO voor het uitsluitend geven van borstvoeding tijdens de eerste 6 levensmaanden van een baby een totale besparing van miljarden dollars voor de samenleving zou kunnen betekenen. Dit komt door de goed gedocumenteerde immuniteit en andere beschermende voordelen die moedermelk biedt aan zuigelingen, zoals het voorkomen van acute en chronische ziekten.

Het artikel The high cost of half-hearted breastfeeding promotion in Germany, door Rouw, Hormann en Scherbaumhoge toont opzienbarende informatie over deeconomische waarde van borstvoeding. Toen de kosten van "het niet geven van borstvoeding" werden berekend voor ziekenhuisopname in de VS voor verschillende kinderziekten (zoals wiegendood, astma bij kinderen, diabetes mellitus type 1), was de conclusie dat "als 90% van de Amerikaanse moeders, met eengeboortecohort van één jaar, ervoor had gekozen om de medische aanbevelingen om 6 maanden lang alleen borstvoeding te geven, zou hebben opgevolgd, het land $13 miljard zou hebben bespaard en 911 gevallen van oversterfte voor dit cohort zouden zijn voorkomen."

In Australië is vergelijkbaar onderzoek gedaan en daaruit bleek ruim 17 miljoen pond per jaar bespaard te kunnen worden, met "75% die alleen borstvoeding gaf vanaf ontslag van de neonatale afdeling en 45% borstvoeding bij 4 maanden." Deze besparingen zouden zelfs nog hoger kunnen zijn aangezien er bij deze berekeningen geen rekening is gehouden met de intellectuele, sociale en emotionele voordelen van borstvoeding.