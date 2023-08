De voordelen van borstvoeding kunnen niet ontkend worden. Studies tonen aan dat moedermelk de optimale voeding voor zuigelingen is en cruciaal is voor de gezondheid van de baby op zowel de korte als de lange termijn - het bevordert de gelijkheid in de gezondheidszorg1, vermindert het risico op diarree en longontsteking2 en heeft invloed op astma3 en de BMI4.

In een ideale wereld zouden alle nieuwe moeders zo lang als ze willen borstvoeding moeten kunnen geven. Als borstvoeding niet mogelijk is als gevolg van vroeggeboorte, ziekte of afwezigheid (vooral als moeders weer aan het werk gaan), zorgen borstkolven ervoor dat baby's toch kunnen profiteren van moedermelk. Borstkolven zijn ook een handig hulpmiddel voor het ondersteunen van borstvoeding – ze helpen de melkstroom in gang te zetten en het melkniveau in stand te houden (of te vergroten).5

Veel borstkolven zijn alleen gebaseerd op zuigkracht, variërend in frequentie- en intensiteitsniveaus. De vraag is alleen of dit genoeg is. Om borstkolven te laten bereiken wat de baby van nature doet, is nauwkeurig onderzoek nodig naar de manier waarop het lichaam van de moeder reageert op de stimulatie van de borstkolf.