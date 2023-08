Van ijzer, koper en zink tot vitaminen A, B, C, D, E, en K: de baby krijgt al vroeg een boost van micronutriënten, beginnend met colostrum. Dit zijn vitaminen en mineralen die ons lichaam niet kan maken (behalve vitamine D, dat door de huid uit zonlicht wordt gesynthetiseerd). De macronutriënten – koolhydraten, eiwitten en vetten – vormen een groot bestanddeel van de moedermelk. Van de meer dan 200 aanwezige vetzuren bestaat demeerderheid uit triacylglyceriden, die energie vrijgeven als ze worden afgebroken. Honderd milliliter moedermelk bevat wel 3-5 g vet, wat 40 tot 55% van de calorieën in moedermelk levert. Moedermelk bevat ook meer dan 400 verschillende eiwitten. De eiwitten en andere macronutriënten zijn essentieel voor de groei van het maagdarmkanaal, en fungerenals probioticum om een gezond darmmicrobioom te bevorderen - nog een stimulans voor het vermogen van de baby om te genezen van infecties en een gezond metabolisme in stand te houden. Zelfs in volwassenheid! Er zijn al veel studies over moedermelk en de wetenschap is nog steeds bezig met het ontdekken van de complexiteit ervan. Doordat we die complexiteit en de voordelen vanmoedermelk voor ogen hebben en er steeds meer over leren, beschikken moeders en hun zorgprofessionals over een sterke basis om beslissingen over de gezondheid van hun kinderen te nemen.