Om mensen die niet in de gelegenheid zijn een museum te bezoeken, bijvoorbeeld door gezondheids- en vervoersproblemen, mee te nemen in de geschiedenis van Philips is er Het Philips Museum komt naar je toe. Hiermee richten wij ons op verpleeg- en zorgcentra.

In de eigen, vertrouwde omgeving vertelt een vrijwilliger over de geschiedenis van Philips. Dit gebeurt aan de hand van nostalgische foto’s, producten en aansprekende anekdotes. Onze vrijwilligers proberen het gesprek aan te gaan met bewoners, waarin het delen van herinneringen centraal staat. Dit heeft een prettig effect op bijvoorbeeld mensen met dementie.

Wil je Het Philips Museum komt naar je toe ook in de instelling waar jij werkt? Is deze instelling in Eindhoven of in een straal van ongeveer 25 km van Eindhoven?