Borrel of diner

Voor ontvangst, lunch of een informele borrel biedt het Philips Museum verschillende mogelijkheden. Van een lunch, borrel of diner in het Museumcafé tot een exclusief arrangement of walking dinner in de de expositieruimte. Informeer vrijblijvend naar de mogelijkheden via boekingen-museum@philips.com of tel: +31 (0)40 235 90 30.