‘Nou, het plaatje Satisfaction van The Rolling Stones had niet bestaan zonder Philips. Ja, laat dat even goed tot je doordringen. Op een avond zat Keith Richards, onder invloed van bepaalde middelen, nog een beetje te pingelen op zijn gitaar. Wat er toen gebeurde, heeft hij ook in zijn biografie opgenomen: ‘I wrote Satisfaction in my sleep. It's only thank God for the little Philips cassette player. I saw it was at the end. Then I pushed ‘rewind’ and there was Satisfaction…and forty minutes of me snoring.’ Die tekst hebben we uitvergroot opgehangen aan een museumwand en daaronder staat eenzelfde cassetterecordertje als waarop Richards het absolute doorbraaknummer van The Stones heeft opgenomen.’