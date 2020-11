Verhalen over de geschiedenis en ontwikkelingen van Philips

Via onze Facebook-pagina delen wij geregeld videoverhalen over de ontwikkelingen uit de geschiedenis van Philips, verteld door onze conservator Sergio Derks en een aantal van onze vrijwilligers die wij in dit kader tot museumdocenten hebben omgedoopt. Deze verhalen kun je ook hieronder bekijken.