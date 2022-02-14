Philips en sport

“Lichamelijke en geestelijke verheffing van het personeel”, zo werd op 31 augustus 1913 door werknemers van Philips de doelstelling van de Philips Sportvereeniging geformuleerd. De Sportvereeniging dankte zijn oprichting aan een geslaagd bevrijdingsfeest. Een weekend lang vonden op het sportterrein van Philipsdorp sport- en spelactiviteiten plaats. Naast atletiek en gymnastiek, stonden er ook meer exotische spelen als ringsteken op de fiets en driebeenslopen op het programma.

Met ruim zeshonderd deelnemers en duizenden toeschouwers overtrof het evenement alle verwachtingen. De Meierijsche Courant sprak over de ‘schitterende wijze waarop deze wereldfirma het feest in Philipsdorp heeft opgezet’. Na afloop, op zondagavond, werd door de organisatoren van het feest de Philips Sportvereeniging opgericht. Gerard en Anton Philips pakten het initiatief van het personeel op en enkele dagen later kreeg het ontstaan van Philips Sportvereeniging op het kantoor van Anton formeel zijn beslag. Doel van de nieuwe vereniging was om voor het personeel van de Philips’ fabrieken “de gelegenheid te openen voor lichamelijke ontwikkeling en ontspanning in de open lucht”.

In de jaren die volgden, schoten de sportinitiatieven als paddenstoelen uit de grond. Van postduivensport tot jiujitsu. Vanaf 1921 vielen de sportactiviteiten organisatorisch onder het Philips - De Jongh Ontspanningsfonds. Sportclubs en kleine verenigingen, die op initiatief van personeel waren ontstaan, maar geen deel van PSV uitmaakten, konden op steun rekenen van dit fonds.

