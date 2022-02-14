Philips en sport

Philips, gezondheid en sport. Een gouden trio sinds de oprichting van de Philips Sportvereeniging in 1913. Uit deze vereniging kwam ook PSV voort. Geen relatie tussen club en sponsor duurde ooit zo lang. Dit is hoe de relatie tussen sport en Philips ontstond en zich door de jaren heen ontwikkelde.
“Lichamelijke en geestelijke verheffing van het personeel”, zo werd op 31 augustus 1913 door werknemers van Philips de doelstelling van de Philips Sportvereeniging geformuleerd. De Sportvereeniging dankte zijn oprichting aan een geslaagd bevrijdingsfeest. Een weekend lang vonden op het sportterrein van Philipsdorp sport- en spelactiviteiten plaats. Naast atletiek en gymnastiek, stonden er ook meer exotische spelen als ringsteken op de fiets en driebeenslopen op het programma. Met ruim zeshonderd deelnemers en duizenden toeschouwers overtrof het evenement alle verwachtingen. De Meierijsche Courant sprak over de ‘schitterende wijze waarop deze wereldfirma het feest in Philipsdorp heeft opgezet’. Na afloop, op zondagavond, werd door de organisatoren van het feest de Philips Sportvereeniging opgericht. Gerard en Anton Philips pakten het initiatief van het personeel op en enkele dagen later kreeg het ontstaan van Philips Sportvereeniging op het kantoor van Anton formeel zijn beslag. Doel van de nieuwe vereniging was om voor het personeel van de Philips’ fabrieken “de gelegenheid te openen voor lichamelijke ontwikkeling en ontspanning in de open lucht”. In de jaren die volgden, schoten de sportinitiatieven als paddenstoelen uit de grond. Van postduivensport tot jiujitsu. Vanaf 1921 vielen de sportactiviteiten organisatorisch onder het Philips - De Jongh Ontspanningsfonds. Sportclubs en kleine verenigingen, die op initiatief van personeel waren ontstaan, maar geen deel van PSV uitmaakten, konden op steun rekenen van dit fonds.
“Lichamelijke en geestelijke verheffing van het personeel”, zo werd op 31 augustus 1913 door werknemers van Philips de doelstelling van de Philips Sportvereeniging geformuleerd. De Sportvereeniging dankte zijn oprichting aan een geslaagd bevrijdingsfeest. Een weekend lang vonden op het sportterrein van Philipsdorp sport- en spelactiviteiten plaats. Naast atletiek en gymnastiek, stonden er ook meer exotische spelen als ringsteken op de fiets en driebeenslopen op het programma.
Met ruim zeshonderd deelnemers en duizenden toeschouwers overtrof het evenement alle verwachtingen. De Meierijsche Courant sprak over de ‘schitterende wijze waarop deze wereldfirma het feest in Philipsdorp heeft opgezet’. Na afloop, op zondagavond, werd door de organisatoren van het feest de Philips Sportvereeniging opgericht. Gerard en Anton Philips pakten het initiatief van het personeel op en enkele dagen later kreeg het ontstaan van Philips Sportvereeniging op het kantoor van Anton formeel zijn beslag. Doel van de nieuwe vereniging was om voor het personeel van de Philips’ fabrieken “de gelegenheid te openen voor lichamelijke ontwikkeling en ontspanning in de open lucht”.
In de jaren die volgden, schoten de sportinitiatieven als paddenstoelen uit de grond. Van postduivensport tot jiujitsu. Vanaf 1921 vielen de sportactiviteiten organisatorisch onder het Philips - De Jongh Ontspanningsfonds. Sportclubs en kleine verenigingen, die op initiatief van personeel waren ontstaan, maar geen deel van PSV uitmaakten, konden op steun rekenen van dit fonds.
PSV kreeg een aparte plek in de organisatie, met Anton Philips als voorzitter. De voetballers, allen werkzaam bij Philips, werden in 1929 voor de eerste keer kampioen van Nederland. Ook in andere takken van sport behaalden Philips ploegen goede prestaties en braken PSV-atleten wereldrecords. Het Philips Sportterrein was niet alleen bekend door de voetballers, maar maakte ook naam door open PSV-atletiekwedstrijden. Harry Broos (sprint, verspringen) en Henk Kamerbeek (kogelstoten, kogelslingeren) waren de eerste PSV-ers die deelnamen aan de Olympische Spelen, die van Parijs in 1924 en van Amsterdam in 1928. Eef Kamerbeek, de zoon van Henk, nam als tienkamper in de jaren zestig deel aan twee Olympische spelen. Na zijn actieve sportcarrière werd Kamerbeek onder andere trainer en Sponsor Coördinator bij Philips en trad hij in de voetsporen van zijn vader als voorzitter van PSV Atletiek. In 2000 was Eef Kamerbeek nog betrokken bij de organisatie van het Europees Kampioenschap Voetbal.
PSV kreeg een aparte plek in de organisatie, met Anton Philips als voorzitter. De voetballers, allen werkzaam bij Philips, werden in 1929 voor de eerste keer kampioen van Nederland. Ook in andere takken van sport behaalden Philips ploegen goede prestaties en braken PSV-atleten wereldrecords.
Het Philips Sportterrein was niet alleen bekend door de voetballers, maar maakte ook naam door open PSV-atletiekwedstrijden. Harry Broos (sprint, verspringen) en Henk Kamerbeek (kogelstoten, kogelslingeren) waren de eerste PSV-ers die deelnamen aan de Olympische Spelen, die van Parijs in 1924 en van Amsterdam in 1928. Eef Kamerbeek, de zoon van Henk, nam als tienkamper in de jaren zestig deel aan twee Olympische spelen. Na zijn actieve sportcarrière werd Kamerbeek onder andere trainer en Sponsor Coördinator bij Philips en trad hij in de voetsporen van zijn vader als voorzitter van PSV Atletiek. In 2000 was Eef Kamerbeek nog betrokken bij de organisatie van het Europees Kampioenschap Voetbal.
Terugblikkend, bij het 25-jarig bestaan van PSV, geeft Anton Philips zijn visie op de relatie tussen sport en werk: “Beoefening van sport staalt het lichaam en houdt de geest levendig; sport leert snel beslissen en kweekt een goede geest van samenwerking. Er is een nauw verband tussen sport en werk. Gezondheid en een krachtig, getraind gestel zijn voor elke werker van niet te onderschatten waarde.Een sportieve geest in fabriek en kantoor is van grote waarde voor elk bedrijf.” Voor Anton was sport niet alleen ontspannend maar ook karaktervormend.
Zwemmers kregen dankzij Anton Philips in 1935 de beschikking over een overdekt zwembad. Philips personeel kon tegen een laag tarief zwemmen en voor pendelende werknemers werd het zwembad in de middaguren opengesteld. In de jaren zeventig van de twintigste eeuw had Philips in de regio Eindhoven acht sportparken met ruim tachtig hectare in beheer. Net als bij Philips in Eindhoven zijn ook bij andere Philips vestigingen in Nederland en het buitenland Philips ontspannings- en sportverenigingen opgericht.
Philips steunde de verenigingen ook met accommodaties. Bij het bouwen van Philipsdorp werd er al rekening gehouden met een sport- en speelpark. In 1916 verrees er op het sportterrein een sportpark met overdekte tribune, kleedlokalen en douches. Verder stond er een muziekkiosk en een koffiepaviljoen. In het Philips Ontspanningsgebouw, gereed in 1929, konden de sport- en gezelschapsclubs gebruik maken van onder andere een grote gymnastiekzaal en verschillende lokalen voor het beoefenen van gezelschapsspelen.
Zwemmers kregen dankzij Anton Philips in 1935 de beschikking over een overdekt zwembad. Philips personeel kon tegen een laag tarief zwemmen en voor pendelende werknemers werd het zwembad in de middaguren opengesteld. In de jaren zeventig van de twintigste eeuw had Philips in de regio Eindhoven acht sportparken met ruim tachtig hectare in beheer. Net als bij Philips in Eindhoven zijn ook bij andere Philips vestigingen in Nederland en het buitenland Philips ontspannings- en sportverenigingen opgericht.
Sport staalt het lichaam en houdt de geest levendig. Een gedachtegoed dat Philips na 135 jaar nog altijd met liefde omarmt.
Tegenwoordig staan sportverenigingen meer op afstand van het werk. Een gesloten organisatie voor enkel personeelsleden is dan ook niet meer van deze tijd. Maar de woorden van Anton Philips zijn nooit vergeten. Zo zijn Philips en PSV nog altijd onlosmakelijk verbonden, sponsort het bedrijf jaarlijks de marathon van Eindhoven (waar ook veel personeelsleden aan deelnemen). Het Philips World Golf Tournament (de Anthony Guépin Challenge Cup) vindt ook nog jaarlijks plaats en kent in 2026 zelfs zijn 75e editie. En wie rond het middaguur een Philips-locatie bezoekt, ziet talloze collega’s een stevige pauzewandeling maken.
Sport staalt het lichaam en houdt de geest levendig. Een gedachtegoed dat Philips na 135 jaar nog altijd met liefde omarmt.
Praktische informatie
Philips Museum Emmasingel 31 5611 AZ Eindhoven Receptie +31 (0)40 235 90 30 Boekingen & Sales +31 (0)6 – 29 12 30 86 Pers +31 (0)6 81 09 07 68
Philips Museum
Emmasingel 31
5611 AZ Eindhoven
Receptie
+31 (0)40 235 90 30
Boekingen & Sales
+31 (0)6 – 29 12 30 86
Pers
+31 (0)6 81 09 07 68
Toegankelijkheid Stichting tot Behoud van Historische Philips-producten (SBHP)
Het Philips Museum is goed toegankelijk voor mindervalide bezoekers. Er is een mindervalide toilet aanwezig en we beschikken over een lift. Ook hulphonden mogen (indien nodig) naar binnen. Er is een rolstoel aanwezig. Indien gewenst graag vooraf reserveren door te bellen met +31 (0)40 235 90 30.
Voor het afgeven van oude Philips-producten kun je terecht bij de Stichting tot Behoud van Historische Philips-producten (SBHP) via www.philips-historische-producten.nl of mail naar [email protected].
Historische foto’s, brieven, documenten en brochures van Philips kun je doneren aan ons museum.
Toegankelijkheid
Stichting tot Behoud van Historische Philips-producten (SBHP)
Philips Museum
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