Uitvinder van het cassettebandje – Lou Ottens

Olga Coolen, directeur van het museum: “Ik vind het fijn dat Lou een hoge leeftijd heeft mogen bereiken. In 2013 was hij nog de eregast bij de luisterexpositie in ons museum ter gelegenheid van het 50-jarige jubileum van de uitvinding van het cassettebandje, officieel: de Compact Cassette. Hij was een bijzondere man. Hij benadrukte dat het altijd teamwork is geweest en vertelde hoe hij tijdens de ontwikkeling, begin jaren ’60, een houten blokje had laten maken dat precies in zijn jaszak paste. Zo groot moest de eerste Compact Cassette worden. De nieuwe uitvinding was daarmee een stuk handzamer dan de bandrecorders die op dat moment in gebruik waren. Lou hield van de techniek als hij daarover sprak dan begonnen zijn ogen te twinkelen. Het wereldwijde succes heeft hem wel altijd verbaasd: ‘We wisten dat het groot kon worden, maar dat het een revolutie zou worden…’”