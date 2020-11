Na de presentatie van een prototype in 1979, produceert Philips in 1982 ’s werelds eerste commerciële compact disc. Het zilveren schijfje uit Eindhoven luidt het einde van het analoge tijdperk in. Philips moet wel alle zeilen bijzetten om de nieuwe vinding in de markt te zetten. De cd wordt ondanks de superieure geluidskwaliteit en bestendigheid tegen stof en krassen door andere maatschappijen vijandig ontvangen.

Jan Timmer was van 1981 tot 1987 CEO van Polygram, toen een van de grootste platenmaatschappijen ter wereld, dochteronderneming van Philips tot 1998. Hij was verantwoordelijk voor de introductie van de cd en vertelt in deze podcast over de moeizame start en de successen die volgden.