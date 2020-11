Jan_Denneman

Slimme, kleine computertjes

Met de doorbraak van led in 2000 groeiden de mogelijkheden voor deze vooruitstrevende lichtinnovaties. Denneman denkt met trots aan deze periode terug. ‘Led is beter dan alle bestaande lichttechnologieën samen, zowel qua kleur, duurzaamheid, efficiëntie als lichtkwaliteit. En digitale ledlampjes zijn kleine, slimme computertjes die je makkelijk zelf kunt bedienen en in systemen kunt vatten die met elkaar communiceren. Dat is mooi, want zo kunnen we mensen lichtvoeding geven die precies op hun behoeften is afgestemd. In de decoratieve verlichting doen we het al, kijk maar naar Philips Hue en de manier waarop je dat systeem via je iPad of mobieltje kunt gebruiken. Natuurlijk is Philips Hue voor de thuismarkt ontwikkeld, maar zo raken mensen ermee vertrouwd dat licht belangrijk is voor ons welzijn. En hopelijk gaan ze vervolgens ook nadenken over de verlichting op hun werk.’