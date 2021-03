international women_s day

Getrouwd. En dan?

Ondertussen was de sociale druk in het katholieke zuiden aanzienlijk. Fabrieksarbeid werd geassocieerd met losbandigheid die beteugeld moest worden. In de fabrieken werkten mannen en vrouwen overigens gescheiden, ook door de werkzaamheden die ze moesten verrichten. Er is menig ‘Philips-stelletje’ ontstaan.

In die tijd waren al die werkende vrouwen een doorn in het oog. Tot ver in de jaren ’60 was het normaal dat vrouwen het bedrijf verlieten, of zelfs ontslagen werden, zodra ze trouwden. Tegelijkertijd werden er bij sommige fabrieken van Philips speciale afdelingen voor getrouwde vrouwen opgericht. Er was krapte op de arbeidsmarkt en gehuwde vrouwen waren een welkome aanvulling op het schaarse aanbod aan arbeidskrachten. Bijkomend voordeel: zo konden vrouwen tóch aan het arbeidsproces deel blijven nemen als ze dat wilden.

De vrouw van…

De Philips-vrouwen werkten niet alleen in de fabrieken met lampen, radiobuizen en radio’s, ze lieten zich ook gelden op kantoor. Zo werkten vrouwen met een diploma van een middelbare school als secretaresse, als correspondent, in de administratie of bij commerciële afdelingen.

Ook de vrouwen van oprichters Gerard en Anton Philips waren nauw bij de onderneming betrokken. Als serieuze gesprekspartners bij zakelijke beslissingen, bijvoorbeeld. Maar ze namen ook zelfstandig initiatieven op sociaal gebied.

Johanna Philips-Van der Willigen en haar man Gerard richtten bijvoorbeeld een studiefonds, het vd Willigen fonds, op waarmee tienduizenden kinderen van medewerkers de kans kregen een opleiding te volgen. En Anna Philips – de Jongh, vrouw van Anton Philips, vervulde meer dan zeventig jaar een prominente positie in de Philips-gemeenschap.

Meer vrouwen aan de top

Inmiddels zijn we in 2021 aanbeland en bestaat de top van Philips voor bijna een kwart uit vrouwen. Een mooi percentage, maar het kan natuurlijk altijd beter. Met een ambitieus programma rondom diversiteit en inclusie streeft Philips ernaar dat binnen een paar jaar minimaal dertig procent van de leiderschapsposities ingevuld wordt door een vrouw. Philips wil een inclusieve en diverse werkomgeving creëren, waar mensen het beste uit zichzelf kunnen halen: juist omdat ze zichzelf mogen zijn.