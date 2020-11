De inspiratie voor het Evoluon begon eind jaren ’50. Tijdens de eerste naoorlogse wereldtentoonstelling in 1958 in Brussel had Philips een zeer positieve indruk achtergelaten met het Philips-paviljoen. In het paviljoen was o.a. het ‘Poème Electronique’ te bewonderen. Het ‘Poème’ geldt als een van de eerste multimediale kunstwerken. Aan het spektakel werkte de bekende architect Le Corbusier samen met de componist Edgar Varèse. Het paviljoen trok in een half jaar meer dan een miljoen bezoekers. Tijdens een gesprek van Frits Philips met zijn artistiek leider Louis Kalff begin jaren zestig kwam de ambitie om een permanente expositieruimte in te richten, waarbij publiek inzicht moest kunnen krijgen in de evolutie van wetenschap en technologie, en zijn impact op de samenleving. In 1963 wordt gestart met de bouw van het Evoluon Eindhoven. Mede door de extreem strenge winters is het in meerdere opzichten een huzarenstukje dat de feestelijke oplevering in 1966 kon plaatsvinden. Het jubileumcadeau van Philips aan de stad Eindhoven en haar bevolking is een feit.