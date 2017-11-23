Het Evoluon werd gebouwd ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van Philips in 1966. Het is een ontwerp van de architecten Louis Kalff (van 1925 tot 1960 hoofd van Philips Design) en Leo de Bever. Het Evoluon is een futuristisch, ‘discusvormig’ gebouw. Er is niet veel fantasie voor nodig om de gelijkenis met een vliegende schotel te zien.
De inspiratie voor het Evoluon begon eind jaren ’50. Tijdens de eerste naoorlogse wereldtentoonstelling in 1958 in Brussel had Philips een zeer positieve indruk achtergelaten met het Philips-paviljoen. In het paviljoen was o.a. het ‘Poème Electronique’ te bewonderen. Het ‘Poème’ geldt als een van de eerste multimediale kunstwerken. Aan het spektakel werkte de bekende architect Le Corbusier samen met de componist Edgar Varèse. Het paviljoen trok in een half jaar meer dan een miljoen bezoekers. Tijdens een gesprek van Frits Philips met zijn artistiek leider Louis Kalff begin jaren zestig kwam de ambitie om een permanente expositieruimte in te richten, waarbij publiek inzicht moest kunnen krijgen in de evolutie van wetenschap en technologie, en zijn impact op de samenleving. In 1963 wordt gestart met de bouw van het Evoluon Eindhoven. Mede door de extreem strenge winters is het in meerdere opzichten een huzarenstukje dat de feestelijke oplevering in 1966 kon plaatsvinden. Het jubileumcadeau van Philips aan de stad Eindhoven en haar bevolking is een feit.
Het Evoluon opende zijn deuren voor publiek op 24 september 1966. Het gebouw gaf uiting aan het voortuitgangstreven en aan het geloof in technologische oplossingen. Het Evoluon diende tot 1989 als educatief technologiemuseum. In een permanente expositie kregen bezoekers een beeld van de ontwikkeling van de aarde en de mens, de techniek en van de bijdragen die Philips daaraan leverde. Het Evoluon trok miljoenen bezoekers, in de hoogtijdagen van de jaren ’70 zelfs ca. 500.000 bezoekers per jaar. Bezoekers mochten zelf experimenteren en demonstratiemodellen bedienen. Vele scholen hadden een uitje naar het Evoluon op hun programma staan.
Het actualiseren van de expositie kostte veel geld. Daarom besloot Philips in 1989 te stoppen met de expositie. Vandaag de dag is het Evoluon nog steeds een iconische plek. In 2022 opende het Next Nature de deuren voor publiek en dient als museum en evenementenlocatie een inspirerende omgeving voor ondernemers en bezoekers in Eindhoven.
Bijzonder waren de vier 3D-concerten in het Evoluon van de Duitse elektroband Kraftwerk in oktober 2013. De zaal was persoonlijk uitverkoren door Kraftwerk-oprichter Ralf Hütter, vanwege het retro-futuristische uiterlijk van het gebouw en de relatie met Philips. 3D-animaties waarin de schotelsectie van het gebouw afdaalde uit de ruimte, maakten deel uit van het nummer Spacelab.
Praktische informatie
Philips Museum Emmasingel 31 5611 AZ Eindhoven Receptie +31 (0)40 235 90 30 Boekingen & Sales +31 (0)6 – 29 12 30 86 Pers +31 (0)6 81 09 07 68
Philips Museum
Emmasingel 31
5611 AZ Eindhoven
Receptie
+31 (0)40 235 90 30
Boekingen & Sales
+31 (0)6 – 29 12 30 86
Pers
+31 (0)6 81 09 07 68
Toegankelijkheid Stichting tot Behoud van Historische Philips-producten (SBHP)
Het Philips Museum is goed toegankelijk voor mindervalide bezoekers. Er is een mindervalide toilet aanwezig en we beschikken over een lift. Ook hulphonden mogen (indien nodig) naar binnen. Er is een rolstoel aanwezig. Indien gewenst graag vooraf reserveren door te bellen met +31 (0)40 235 90 30.
Voor het afgeven van oude Philips-producten kun je terecht bij de Stichting tot Behoud van Historische Philips-producten (SBHP) via www.philips-historische-producten.nl of mail naar [email protected].
Historische foto’s, brieven, documenten en brochures van Philips kun je doneren aan ons museum.
Toegankelijkheid
Stichting tot Behoud van Historische Philips-producten (SBHP)
Philips Museum
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