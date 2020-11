Sergio, hoe komt dit alles terug in de expositie?

Sergio: ‘In de tentoonstelling willen we een beeld geven van de beginjaren en de onderlinge verbondenheid. .. En wie kan dat beter dan Frits Philips? Hij deed als jongetje van vijf jaar oud de aftrap van de eerste wedstrijd van het Philips Elftal en was tot zijn overlijden in 2005 nauw betrokken bij PSV, Philips en de stad. Hij is onze kroongetuige die als een rode draad door de expositie loopt. Van PSV mochten we zijn stoeltje lenen waarop hij in het stadion zat, zijn pet en verrekijker. Ook de beelden van het moment waarop Mark van Bommel de kampioenschaal naar hem toebracht op de tribune komen zeker terug, samen met unieke foto’s uit de archieven de van de familie Philips, PSV en Philips. . Verder laten we een aantal successen van PSV zien, maar natuurlijk niet zo uitgebreid als in het PSV Museum. Zo hebben we een hologram van de Europa Cup -, waarbij bezoekers een leuke selfie kunnen maken. Dat hologram symboliseert de verbondenheid tussen innovatie en techniek enerzijds en die geweldige sportprestatie anderzijds. Nu maar hopen dat Theo Maassen niet langskomt en hem meeneemt!’