Stefano Marzano

Creatief leiderschap

Veranderingen en transformaties. Het zijn ontwikkelingen waar creatief leiderschap voor nodig is. Hoe kijkt Marzano daar tegenaan? Waar zouden jonge ontwerpers zich volgens hem op moeten richten? "In de wereld zijn altijd sociale, klimatologische of economische uitdagingen. Wat dat betreft verandert er weinig. Waar het om gaat is dat je begrijpt in welk specifiek, historisch moment je jezelf bevindt. En dat je de dominante opvattingen in een samenlevingdogma’s durft te bevragen. Hier grijp ik toch weer even terug op de Renaissance, waar visionairen als Galileo, Da Vinci en Erasmus niet keken naar hoe het was, maar naar hoe het zou kunnen zijn. Dat is in wezen de essentie van creativiteit. Iedereen draagt dat in zich, maar je moet wel die deur naar vrijheid open durven te zetten."