De visie van Louis Kalff

Kalff was van huis uit architect, maar had een grote liefde voor het ontwerpen en tekenen van affiches. In 1924 stuurde hij een vrijpostige brief naar Anton Philips waarin hij naar eigen zeggen schreef dat: “de reclame die door Philips gemaakt werd niet dezelfde standing had als de grootheid en importantie van het bedrijf.” Philips zag wat in deze man en benoemde Kalff op 28 jarige leeftijd tot artistiek directeur van de reclameafdeling.



Zijn eerste taak was meer lijn brengen in de communicatie van Philips. Bij zijn aanstelling in 1925 werd het beeldmerk van Philips op meer dan vijfentwintig manieren geschreven. Kalff introduceerde een jaar later het woordmerk PHILIPS in strakke markante blokletters voor alle communicatie uitingen van Philips.