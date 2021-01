Een aantal maanden geleden kregen we een telefoontje. Ruth Carasso. Of wij interesse hadden in de aantekenboekjes van haar overleden man, Marino Carasso. Samen met zijn team speelde Marino bij het Philips’ Natuurkundig Laboratorium (het ‘NatLab’) een vooraanstaande rol bij de ontwikkeling van de cd. Ruth Carasso had daarnaast ook een schaalmodel van het beeld ‘Zonnewijzer’, dat haar schoonvader Fred Carasso had gemaakt. We namen de spullen dankbaar in ontvangst en hadden opeens een bijzonder verhaal in handen: een (Italiaanse) vader die beeldhouwt voor onder andere Philips en diens zoon die zo belangrijk is geweest voor de uitvinding van de cd.