And the Oscar goes to…

‘Dollar Princess’

De DP70 werd vervolgens in de machinefabrieken van Philips geproduceerd en naar de Verenigde Staten verscheept voor de ultieme vuurdoop op Broadway. ‘Na de geslaagde première in New York werd de projector in Europa gelanceerd en ook daar sloeg hij in als een bom’, vertelt Anton. ‘Het vuurtje verspreidde zich razendsnel en bioscopen over de hele wereld schaften de DP70 aan. The Sound of Music, Spartacus, Ben Hur, West Side Story en mijn persoonlijke favoriet: Lawrence of Arabia. Stuk voor stuk filmklassiekers die in het Todd-AO-formaat zijn uitgebracht en op de DP70 zijn gedraaid. Het ding was zelfs zo succesvol, dat ze de afkorting DP gekscherend veranderden van dubbelprojector in ‘Dollar Princess’.’