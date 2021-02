20 jaar DE/ Philips Senseo

‘Een grote pot koffie zetten’ was lange tijd de typisch Nederlandse manier om samen gezellig koffie te drinken. Dat veranderde met de komst van Senseo in 2001. Met één druk op de knop kon je voortaan één of twee verse kopjes koffie zetten in plaats van één grote pot. Douwe Egberts ontwikkelde de koffiepads, Philips het bijbehorende apparaat. Een samenwerking die beide bedrijven geen windeieren heeft gelegd. Het systeem voorzag in een grote behoefte. Twee jaar na de introductie waren er alleen al in Nederland meer dan 2 miljoen apparaten verkocht. Daarna volgden West-Europa, de VS, Azië en Australië. In 2007 werd wereldwijd de mijlpaal van tien miljoen verkochte exemplaren aangetikt. Het Senseo concept is nog steeds populair en kent vele varianten in kleur en uitvoering. Het heeft in de loop der jaren enkele vernieuwingen ondergaan, zoals de mogelijkheid de sterkte van de koffie in te stellen. Ook produceert Philips apparaten die grotendeels zijn vervaardigd van gerecycled kunststof.

Innovatie- en designleader Ton van der Pluijm was nauw betrokken bij de ontwikkeling van de eerste generaties Senseo-apparaten. Speciaal ter gelegenheid van het jubileum vertelt hij aan de hand van enkele prototypes het boeiende verhaal achter dit systeem. Het behaalde succes was niet vanzelfsprekend, maar werd pas bereikt nadat vele hindernissen waren overwonnen. In dit artikel en filmpje (opgenomen in het Philips Museum) vertelt Ton van der Pluijm kort iets over deze bijzondere uitvinding.

Speciaal voor dit jubileum hebben wij een bijzondere tijdlijn van 20 jaar Senseo gemaakt. Bekijk vooral ook de filmpjes!