Tentoonstelling over Jan Zwartendijk in het Philips Museum

Op 18 september – de Bevrijdingsdag van Eindhoven – opende het Philips Museum een tentoonstelling over Jan Zwartendijk, Visas to freedom. Als Nederlands consul in Litouwen redde ’Mister Radio Philips’ duizenden Joden door hen in 1940 ‘aangepaste’ visa te verstrekken. Daarmee konden ze op het nippertje het land ontvluchten. Visas to freedom is een expositie over deze bijzondere man, met ooggetuigenverslagen van overlevenden.

Jan Zwartendijk, in 1940 vestigingsdirecteur van Philips en plaatsvervangend consul in Litouwen, bleek een onmisbare schakel in de vlucht van duizenden Joden. Dagenlang schreef hij visa uit, waarmee Joodse vluchtelingen een lange reis konden maken naar veiligere oorden. Zelf vond hij zijn daden niet heldhaftig, eerder iets dat iedereen in dezelfde positie gedaan zou hebben.

Pas na zijn dood kwamen de overlevingsverhalen van mensen naar boven en kreeg hij postuum de eer die hem toekwam, zoals de Yad Vashem-onderscheiding. Luister hier naar verhalen van overlevenden. In juni dit jaar werd in aanwezigheid van koning Willem-Alexander een monument voor hem onthuld in Kaunas, de toenmalige hoofdstad van Litouwen.

De tentoonstelling Visas to freedom is van 18 september 2018 tot en met 25 april 2019 te zien in het Philips Museum.

De rechtvaardigen van Jan Brokken

Jan Brokken beschrijft in zijn nieuwe boek De rechtvaardigen het leven van Jan Zwartendijk en de lotgevallen van veel van de ontkomen Joden in een meeslepend epos, waarin een treffend beeld wordt geschetst van een wanhopige tijd. De rechtvaardigen is een les in moed en in het maken van de juiste keuzes op het juiste moment. Jan Zwartendijk heeft voor het redden van duizenden Joden een reprimande gekregen van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Dit staat in het boek van Jan Brokken. Brokken vindt dat Buitenlandse Zaken de nog levende kinderen van Zwartendijk in een brief excuses moet aanbieden. “Dat je op je donder krijgt voor het redden van Joden, is ongekend”. D66-Kamerlid en oud-diplomaat Sjoerd Sjoerdsma steunt Brokken. Hij zal minister Blok vragen stellen over de kwestie: “Zwartendijk verdient geen reprimande, maar een standbeeld”.

Het boek De Rechtvaardigen is te koop in onze museumshop.

Terugblik opening door burgemeester John Jorritsma

Op maandag 17 september werd de tentoonstelling officieel geopend door de burgermeester van Eindhoven, John Jorritsma.