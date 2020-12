Studentenkorting in het Philips Museum    

Vanaf het begin van het collegejaar tot 31 december 2018 kunnen studenten op vertoon van een studentepas voor €7,50 kennis maken met het Philips Museum én onze prijswinnende AR-tour: Philips Design Tour.

De Philips Design Tour voegt met augmented reality een extra belevingswereld toe aan het museum. Posters die alleen nog in archieven te vinden zijn, producten die haast bij niemand meer in huis staan en de achterliggende gedachten van Philips’ designers komen tot leven in het museum. Je loopt zelfs rond op de wereldtentoonstelling en beleeft hoe het is om in een MRI-kamer te staan.