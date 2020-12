Op woensdag 30 september komt de clubmascotte van PSV naar het Philips Museum: Phoxy!

Wil jij Phoxy ontmoeten? Kom dan ’s middags naar het museum. Phoxy is er om 14.00 uur en je kunt dan met hem high fiven of met hem op de foto gaan. Phoxy is er tot ongeveer 15.00 uur.

In het Philips Museum kun je meteen de PSV-quiz doen, die hebben we speciaal gemaakt voor kinderen vanaf ongeveer 8 jaar en gaat over onze expositie Eendracht maakt macht.

Koop vooraf wel alvast je kaartje, dan weet je zeker dat er plaats is.