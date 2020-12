Op donderdag 30 november introduceert het Philips Museum een nieuwe augmented reality-tour: Philips Design Tour. Vanaf vrijdag 1 december kan elke bezoeker met een tablet in de hand de wereld van Philips Design en de ideeën achter iconische producten ontdekken. Van de eerste grafische posterontwerpen van Louis Kalff uit 1925, via tijdloze designklassiekers naar de Philips-oplossingen van vandaag.

Een museum ín een museum

Door de extra laag ‘werkelijkheid’ die de augmented reality toevoegt, ontstaat er in feite een nieuw museum ín een al bestaand museum. Door gebruik te maken van interactie in de vorm van spellen en virtuele ruimtes waar je doorheen kunt wandelen heeft het Philips Museum daarmee een unieke museumervaring ontwikkeld. De Design Tour leidt bezoekers bijvoorbeeld langs art-deco radio’s, een MRI-behandelkamer en het futuristische Philips Paviljoen uit 1958.”



Realistische ervaring dankzij ARKit

De Philips Design Tour maakt gebruik van ARKit. ARKit betekent een revolutie in augmented reality. De tool maakt het mogelijk om uiterst nauwkeurig ruimten in kaart te brengen en die realistisch te voorzien van virtuele voorwerpen. Bovendien maakt ARKit het mogelijk om complete virtuele ruimtes te creëren en daar met een iPad doorheen te bewegen.



Je kunt de Philips Design Tour beleven vanaf vrijdag 1 december. De kosten voor deelname bedragen €5,- per persoon voor het huren van de iPad en een geldig entreebewijs voor het Philips Museum.