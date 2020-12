In 1963, precies 55 jaar geleden, viel Philips een bijzondere eer te beurt. The Academy of Motion Picture Arts and Sciences verleende een gouden ‘technische Oscar’ aan Philips voor de ontwikkeling van een innovatieve breedbeeld filmprojector, de DP70. Ter gelegenheid van de 90 ste Oscaruitreiking zijn de DP70 én de gouden Academy Award vanaf 2 maart voor het eerst voor publiek te zien in het Philips Museum.

Filmproducer Michael Todd, de echtgenoot van filmactrice Elizabeth Taylor, vroeg Philips in 1954 een filmprojector te ontwikkelen voor zijn Todd-AO breedbeeldfilm. Jan Kotte, hoofdconstructeur van de Philips Cinemagroep, ging met zijn team aan de slag en ontwikkelde de DP70. Deze filmprojector was geschikt voor zowel de normale 35mm als de 70mm breedbeeld films. “De projector werd legendarisch vanwege de ingenieuze constructie, het bedieningsgemak en de beeldkwaliteit”, zegt conservator Sergio Derks. “De projector bleef decennialang in gebruik bij bioscopen overal ter wereld. Vanwege het grote succes kreeg de DP70 al snel de bijnaam ‘Dollar Prinses’. De Oscar vormde de bekroning op het werk.”

Filmsterren

Bij de Oscar-uitreiking van 1963 waren 2.500 gasten aanwezig, onder wie filmsterren als Sophia Loren, Gregory Peck en Audrey Hepburn. Ook drie medewerkers van Philips waren present om de onderscheiding in ontvangst te nemen. Gastheer van de avond was Frank Sinatra. Het Philips Museum toont foto’s daarvan en vertelt het verhaal achter deze bijzondere prestatie. Ook de gouden Technical and Scientifical Academy Award is aanwezig. Sergio Derks: “Het is de eerste keer dat deze Oscar wordt getoond aan het grote publiek. Dus wie dit bijzondere beeldje wil zien, is van harte welkom in het Philips Museum.”

De expositie And the Oscar goes to…Philips is te zien van 2 maart tot en met 13 mei. Entree met toegangskaart. Voor Museumkaarthouders is entree gratis.