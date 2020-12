Vanaf het begin van het schooljaar 2018/2019 lanceert het Philips Museum haar nieuwe educatieve programma: kijk in je lijf. basischoolleerlingen van klas 7 en 8 kunnen in groepjes van 5 door het museum lopen, en komen er spelenderwijs achter hoe het lichaam in elkaar zit.

Hoe bekijken we de binnenkant van het lichaam? Wat is daar te zien? Voor de gezondheidszorg is het ontzettend belangrijk om te kunnen kijken in het lichaam. Dit wordt onder andere gedaan met apparaten van Philips. In de "EHBO-koffer" die iedere groep meekrijgt, kun je onderwerpen vinden als: het hart, longen, hersenen, gebit en botten.

Voor reserveringen kun je contact opnemen met de afdeling Boekingen op 040-2359030 of boekingen-museum@philips.com

Meer informatie over het nieuwe educatieve programma vind je hier.