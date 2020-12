‘Licht is even belangrijk voor ons lichaam als vitaminen’

Van gloeilamp tot slimme straatarmaturen en connected woningverlichting. Jan Denneman, president van de Global Lighting Association, werkt al zo’n veertig jaar bij Philips Lighting en blijft gefascineerd door de mogelijkheden van licht. ‘De lichtwereld is de laatste jaren steeds interessanter geworden. Zeker als je kijkt naar ontdekkingen op het gebied van biologie en gezondheid. Eindelijk kunnen we mensen het licht geven dat ze verdienen.’

We spreken Denneman op de High Tech Campus, in het hoofdkantoor van Philips Lighting. Aan de wand boven de trappen hangt een vierluik, waarop iconische gebouwen van Philips gereflecteerd worden in gloeilampen. Door de reflecties worden de gebouwen verdraaid en uitgerekt. De schilder? Denneman zelf, die van zijn vrouw aan de hobby moest. Het werd schilderen, omdat hij daar vroeger wel ‘aardigheid in had’. De liefde voor Philips en de verlichtingstak zit diepgeworteld, dat zie je meteen. Sterker nog, volgens Denneman is licht de bron van alle leven. ‘Wat dat betreft slaat lichtfestival Glow met het thema ‘the source’ de spijker op zijn kop’, zegt Denneman. ‘Voor Philips, die met de gloeilamp uitgroeide tot wereldconcern, en voor de mens is licht de spil waar ons bestaan om draait.

