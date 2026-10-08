Vier 75 jaar televisie in het Philips Museum! Ontdek hoe de tv zich ontwikkelde van een technische doorbraak tot een onmisbaar onderdeel van ons dagelijks leven. Voor jong en oud zijn er leuke activiteiten, interactieve opdrachten en verrassende ontdekkingen. Inclusief een nieuwe mini-expositie over 75 jaar televisie. Een inspirerend uitje voor nieuwsgierige denkers, makers en gezinnen. Kom kijken, leren en beleven!

Foto-expositie: Voordat Nederland televisie keek

Maak een reis door de geschiedenis van televisietechniek in deze bijzondere foto-expositie bij het Philips Museum. Bewonder iconische beelden van de eerste uitzendingen, de opkomst van kleurentelevisie en de pioniersrol die Philips speelde bij de ontwikkeling van TV-technologie. Ontdek hoe televisie generaties heeft verbonden, geïnformeerd en vermaakt. Een feest van herkenning voor volwassenen en een verrassende kennismaking voor jonge bezoekers. Deze tijdelijke fototentoonstelling is te zien van 2 tot en met 15 oktober 2026.

Bouw je eigen mini-TV

Hoe werkt een televisie eigenlijk? In het Philips Museum mogen kinderen hun eigen mini-TV knutselen van papier. Terwijl je knipt, vouwt en bouwt, ontdek je spelenderwijs meer over de techniek achter televisie. Het resultaat? Een unieke mini-TV die je na afloop mee naar huis mag nemen als herinnering aan een leerzame dag vol techniek en creativiteit. Geschikt voor jonge makers en nieuwsgierige uitvinders.

Van beeldbuis tot gezamenlijk kunstwerk

Hoe goed ken jij de wereld van televisie? Ga op speurtocht door het Philips Museum, kraak uitdagende quizvragen en ontdek verrassende verhalen uit 75 jaar TV-geschiedenis. Onderweg leer je spelenderwijs hoe televisie zich ontwikkelde van een technische uitvinding tot een onmisbaar onderdeel van ons dagelijks leven. Heb je alle opdrachten volbracht? Dan mag je meebouwen aan een gezamenlijk TV-kunstwerk dat tijdens Weekend van de Wetenschap steeds verder groeit. Een leuke uitdaging voor nieuwsgierige kinderen, ouders, opa's en oma's!



Let op: dit gezamenlijke kunstwerk is inmiddels met hulp van vele enthousiaste bezoekers voltooid!