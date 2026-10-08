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2 - 16 oktober | 75 jaar TV
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2 t/m 16 oktober: 75 jaar TV

Vier 75 jaar televisie in het Philips Museum! Ontdek hoe de tv zich ontwikkelde van een technische doorbraak tot een onmisbaar onderdeel van ons dagelijks leven. Voor jong en oud zijn er leuke activiteiten, interactieve opdrachten en verrassende ontdekkingen. Inclusief een nieuwe mini-expositie over 75 jaar televisie. Een inspirerend uitje voor nieuwsgierige denkers, makers en gezinnen. Kom kijken, leren en beleven!

 

Foto-expositie: Voordat Nederland televisie keek

Maak een reis door de geschiedenis van televisietechniek in deze bijzondere foto-expositie bij het Philips Museum. Bewonder iconische beelden van de eerste uitzendingen, de opkomst van kleurentelevisie en de pioniersrol die Philips speelde bij de ontwikkeling van TV-technologie. Ontdek hoe televisie generaties heeft verbonden, geïnformeerd en vermaakt. Een feest van herkenning voor volwassenen en een verrassende kennismaking voor jonge bezoekers. Deze tijdelijke fototentoonstelling is te zien van 2 tot en met 15 oktober 2026.

 

Bouw je eigen mini-TV

Hoe werkt een televisie eigenlijk? In het Philips Museum mogen kinderen hun eigen mini-TV knutselen van papier. Terwijl je knipt, vouwt en bouwt, ontdek je spelenderwijs meer over de techniek achter televisie. Het resultaat? Een unieke mini-TV die je na afloop mee naar huis mag nemen als herinnering aan een leerzame dag vol techniek en creativiteit. Geschikt voor jonge makers en nieuwsgierige uitvinders.

 

Van beeldbuis tot gezamenlijk kunstwerk

Hoe goed ken jij de wereld van televisie? Ga op speurtocht door het Philips Museum, kraak uitdagende quizvragen en ontdek verrassende verhalen uit 75 jaar TV-geschiedenis. Onderweg leer je spelenderwijs hoe televisie zich ontwikkelde van een technische uitvinding tot een onmisbaar onderdeel van ons dagelijks leven. Heb je alle opdrachten volbracht? Dan mag je meebouwen aan een gezamenlijk TV-kunstwerk dat tijdens Weekend van de Wetenschap steeds verder groeit. Een leuke uitdaging voor nieuwsgierige kinderen, ouders, opa's en oma's! 


Let op: dit gezamenlijke kunstwerk is inmiddels met hulp van vele enthousiaste bezoekers voltooid!

People dancing during Body.Scratch

Locatie: Philips Museum, Emmasingel 31, Eindhoven
Openingstijden: 11.00 tot 17.00 uur
Tickets: Reserveren is niet nodig.

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Philips Museum 

Emmasingel 31 

5611 AZ Eindhoven

 

Receptie

+31 (0)40 235 90 30 

[email protected]

 

Boekingen & Sales 

+31 (0)6 – 29 12 30 86 

[email protected]

 

Pers

Pers & media

+31 (0)6 81 09 07 68

[email protected]

Toegankelijkheid 

Het Philips Museum is goed toegankelijk voor mindervalide bezoekers. Er is een mindervalide toilet aanwezig en we beschikken over een lift. Ook hulphonden mogen (indien nodig) naar binnen. Er is een rolstoel aanwezig. Indien gewenst graag vooraf reserveren door te bellen met +31 (0)40 235 90 30. 
 

Stichting tot Behoud van Historische Philips-producten (SBHP)
Voor het afgeven van oude Philips-producten kun je terecht bij de Stichting tot Behoud van Historische Philips-producten (SBHP) via www.philips-historische-producten.nl of mail naar [email protected].


Historische foto’s, brieven, documenten en brochures van Philips kun je doneren aan ons museum. 

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Door op de link te klikken, verlaat u de officiële website van Royal Philips ("Philips"). Alle links naar websites van derden die op deze site kunnen verschijnen, zijn alleen bedoeld voor uw gemak en vertegenwoordigen op geen enkele manier enige aansluiting bij of goedkeuring van de informatie die op die gelinkte websites wordt verstrekt. Philips geeft geen verklaringen of garanties van welke aard dan ook met betrekking tot websites van derden of de daarin opgenomen informatie.

Ik begrijp het

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