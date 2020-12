Philips Design ontvangt jaarlijks tientallen iF, Red Dot en andere vooraanstaande internationale designprijzen. Speciaal voor de Dutch Design Week was er in het Philips Museum een selectie te zien van recente prijswinnende ontwerpen. De presentatie gaf een blik achter de schermen van het ontwerp. Bijna dagelijks waren er designers van Philips Design aanwezig voor een persoonlijke toelichting.

Sinds de oprichting in 1925, groeide Philips Design uit tot een belangrijke partner voor strategische verandering binnen Philips. Het team van meer dan 500 ontwerpers in 15 studio's over de hele wereld zorgt ervoor dat we producten, diensten en oplossingen creëren die echt betekenisvol zijn voor de mensen die ze kopen of gebruiken. Vandaag de dag is het ontwerpteam een cruciaal onderdeel van de transformatie van Philips naar een bedrijf dat zich richt op oplossingen in de gezondheidstechnologie. Jaarlijks wint Philips Design meer dan 130 designprijzen in wereldwijde competities. Met deze expositie gaven de designers het publiek een kijkje achter de schermen.





Dit jaar trokken de expositie en de geplande Design Talks bijna 10.000 bezoekers naar ons museum. We kijken terug op een geslaagde Dutch Design Week.