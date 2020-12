Actie Quiet Eindhoven

Samen maken we lawaai tegen stille armoede.

Quiet Eindhoven wil een actieve bijdrage leveren aan het leven van mensen in armoede. Dit is ten tijde van COVID-19 nog lastiger. Met het VoorElkaartje steun je namelijk niet alleen de mensen die leven in armoede maar ook de Eindhovense musea. Door het kopen van een VoorElkaartje maak je het mogelijk dat iemand door jouw bijdrage een van de Eindhovense musea kan bezoeken. Hieronder vind je de QR-code van het VoorElkaartje van het Philips Museum.

Meer info over Quiet Eindhoven? Kijk op https://quiet.nl/eindhoven/