GLOW: From spark to Life

Hier, in het fabriekje waar nu het Philips Museum zit, rolden 135 jaar geleden de allereerste Philips-gloeilampen van de band. Je kunt dus wel zeggen: zonder deze plek geen GLOW.

We weten allemaal hoe het verder is gegaan: Philips is al decennialang een wereldwijde speler van formaat op de technologiemarkt. En dat startte hier, met een man: Gerard Philips. De tijdelijke expositie Gerard geeft je een kijkje in het denken en doen van de oprichter van Philips. Blader door zijn notitieboekje uit 1893 en volg de gedachtenwereld en de experimenten van Gerard Philips.

Heden en verleden ontmoeten elkaar

Gerards passie voor innovatie en ondernemerschap voel en zie je in deze bijzondere expositie terug. Het maakt hem een bron van inspiratie, nog steeds. Speciaal voor GLOW maakten we samen met Philips Hue een bijzondere lichtinstallatie rondom deze tentoonstelling. Zo brengen we 135 jaar innovatie met licht samen in het Philips Museum. Kijk je mee?

Meer zien van Gerard Philips? Kom dan ook naar het Victoriapark en zie hoe de Italiaanse kunstenaar Hermes Mangialardo Gerards ondernemerschap en ontwerpkracht licht inblaast.

GLOW in het Philips Museum vindt plaats op 7-14 november, van 18:30 tot 21:30.

Met uitzondering van 9 november.