Zoektermen

GLOW: From spark to Life

GLOW in het Philips Museum


     

Hier, in het fabriekje waar nu het Philips Museum zit, rolden 135 jaar geleden de allereerste Philips-gloeilampen van de band. Je kunt dus wel zeggen: zonder deze plek geen GLOW.

 

We weten allemaal hoe het verder is gegaan: Philips is al decennialang een wereldwijde speler van formaat op de technologiemarkt. En dat startte hier, met een man: Gerard Philips. De tijdelijke expositie Gerard geeft je een kijkje in het denken en doen van de oprichter van Philips. Blader door zijn notitieboekje uit 1893 en volg de gedachtenwereld en de experimenten van Gerard Philips.

 

Heden en verleden ontmoeten elkaar

Gerards passie voor innovatie en ondernemerschap voel en zie je in deze bijzondere expositie terug. Het maakt hem een bron van inspiratie, nog steeds. Speciaal voor GLOW maakten we samen met Philips Hue een bijzondere lichtinstallatie rondom deze tentoonstelling. Zo brengen we 135 jaar innovatie met licht samen in het Philips Museum. Kijk je mee?

 

Meer zien van Gerard Philips? Kom dan ook naar het Victoriapark en zie hoe de Italiaanse kunstenaar Hermes Mangialardo Gerards ondernemerschap en ontwerpkracht licht inblaast.

 

GLOW in het Philips Museum vindt plaats op 7-14 november, van 18:30 tot 21:30.

Met uitzondering van 9 november.

Terug naar het nieuwsoverzicht

Door op de link te klikken, verlaat u de officiële website van Royal Philips ("Philips"). Alle links naar websites van derden die op deze site kunnen verschijnen, zijn alleen bedoeld voor uw gemak en vertegenwoordigen op geen enkele manier enige aansluiting bij of goedkeuring van de informatie die op die gelinkte websites wordt verstrekt. Philips geeft geen verklaringen of garanties van welke aard dan ook met betrekking tot websites van derden of de daarin opgenomen informatie.

Ik begrijp het

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Praktische informatie 

Adres & route
Tickets
Huisregels
Museumcafé
Museumshop
Pers & media
Vacatures

Philips Museum 

Emmasingel 31 

5611 AZ Eindhoven

 

Receptie

+31 (0)40 235 90 30 

[email protected]

 

Boekingen & Sales 

+31 (0)40 235 90 30

[email protected]

 

Pers

Pers & media

+31 (0)6 15 89 14 42

[email protected]

Toegankelijkheid 

Het Philips Museum is goed toegankelijk voor mindervalide bezoekers. Er is een mindervalide toilet aanwezig en we beschikken over een lift. Ook hulphonden mogen (indien nodig) naar binnen. Er is een rolstoel aanwezig. Indien gewenst graag vooraf reserveren door te bellen met +31 (0)40 235 90 30. 
 

Stichting tot Behoud van Historische Philips-producten (SBHP)
Voor het afgeven van oude Philips-producten kun je terecht bij de Stichting tot Behoud van Historische Philips-producten (SBHP) via www.philips-historische-producten.nl of mail naar [email protected].


Historische foto’s, brieven, documenten en brochures van Philips kun je doneren aan ons museum. 

philips logo

Philips Museum

Nederlandse Website
English Website
Deutsche Webseite

© Koninklijke Philips N.V. - All rights reserved.

Door op de link te klikken, verlaat u de officiële website van Royal Philips ("Philips"). Alle links naar websites van derden die op deze site kunnen verschijnen, zijn alleen bedoeld voor uw gemak en vertegenwoordigen op geen enkele manier enige aansluiting bij of goedkeuring van de informatie die op die gelinkte websites wordt verstrekt. Philips geeft geen verklaringen of garanties van welke aard dan ook met betrekking tot websites van derden of de daarin opgenomen informatie.

Ik begrijp het

You are about to visit a Philips global content page

Continue

U kunt onze website het beste bekijken met de nieuwste versie van Microsoft Edge, Google Chrome of Firefox.