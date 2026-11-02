GLOW: From spark to Life

Hier, in het fabriekje waar nu het Philips Museum zit, rolden 135 jaar geleden de allereerste Philips-gloeilampen van de band. Je kunt dus wel zeggen: zonder deze plek geen GLOW. We weten allemaal hoe het verder is gegaan: Philips is al decennialang een wereldwijde speler van formaat op de technologiemarkt. En dat startte hier, met een man: Gerard Philips. De tijdelijke expositie Gerard geeft je een kijkje in het denken en doen van de oprichter van Philips. Blader door zijn notitieboekje uit 1893 en volg de gedachtenwereld en de experimenten van Gerard Philips. Heden en verleden ontmoeten elkaar Gerards passie voor innovatie en ondernemerschap voel en zie je in deze bijzondere expositie terug. Het maakt hem een bron van inspiratie, nog steeds. Speciaal voor GLOW maakten we samen met Philips Hue een bijzondere lichtinstallatie rondom deze tentoonstelling. Zo brengen we 135 jaar innovatie met licht samen in het Philips Museum. Kijk je mee? Meer zien van Gerard Philips? Kom dan ook naar het Victoriapark en zie hoe de Italiaanse kunstenaar Hermes Mangialardo Gerards ondernemerschap en ontwerpkracht licht inblaast. GLOW in het Philips Museum vindt plaats op 7-14 november, van 18:30 tot 21:30. Met uitzondering van 9 november.
Hier, in het fabriekje waar nu het Philips Museum zit, rolden 135 jaar geleden de allereerste Philips-gloeilampen van de band. Je kunt dus wel zeggen: zonder deze plek geen GLOW.
We weten allemaal hoe het verder is gegaan: Philips is al decennialang een wereldwijde speler van formaat op de technologiemarkt. En dat startte hier, met een man: Gerard Philips. De tijdelijke expositie Gerard geeft je een kijkje in het denken en doen van de oprichter van Philips. Blader door zijn notitieboekje uit 1893 en volg de gedachtenwereld en de experimenten van Gerard Philips.
Heden en verleden ontmoeten elkaar
Gerards passie voor innovatie en ondernemerschap voel en zie je in deze bijzondere expositie terug. Het maakt hem een bron van inspiratie, nog steeds. Speciaal voor GLOW maakten we samen met Philips Hue een bijzondere lichtinstallatie rondom deze tentoonstelling. Zo brengen we 135 jaar innovatie met licht samen in het Philips Museum. Kijk je mee?
Meer zien van Gerard Philips? Kom dan ook naar het Victoriapark en zie hoe de Italiaanse kunstenaar Hermes Mangialardo Gerards ondernemerschap en ontwerpkracht licht inblaast.
GLOW in het Philips Museum vindt plaats op 7-14 november, van 18:30 tot 21:30.
Met uitzondering van 9 november.
Praktische informatie
Philips Museum Emmasingel 31 5611 AZ Eindhoven Receptie +31 (0)40 235 90 30 Boekingen & Sales +31 (0)40 235 90 30 Pers +31 (0)6 15 89 14 42
Philips Museum
Emmasingel 31
5611 AZ Eindhoven
Receptie
+31 (0)40 235 90 30
Boekingen & Sales
+31 (0)40 235 90 30
Pers
+31 (0)6 15 89 14 42
Toegankelijkheid Stichting tot Behoud van Historische Philips-producten (SBHP)
Het Philips Museum is goed toegankelijk voor mindervalide bezoekers. Er is een mindervalide toilet aanwezig en we beschikken over een lift. Ook hulphonden mogen (indien nodig) naar binnen. Er is een rolstoel aanwezig. Indien gewenst graag vooraf reserveren door te bellen met +31 (0)40 235 90 30.
Voor het afgeven van oude Philips-producten kun je terecht bij de Stichting tot Behoud van Historische Philips-producten (SBHP) via www.philips-historische-producten.nl of mail naar [email protected].
Historische foto’s, brieven, documenten en brochures van Philips kun je doneren aan ons museum.
Toegankelijkheid
Stichting tot Behoud van Historische Philips-producten (SBHP)
Philips Museum
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