Röntgenweekend

Op 8 november is het precies 125 jaar geleden dat Wilhelm Röntgen de naar hem genoemde stralen (per toeval!) ontdekte. Weinig mensen weten dat Röntgen lange tijd in Nederland woonde (Apeldoorn en Utrecht) én dat zijn uitvinding belangrijk is voor veel latere Philips-uitvindingen. In het weekend van 7 en 8 november zijn er in het digitale Philips Museum een aantal röntgen-activiteiten.

Lezing Jan Hofman

Röntgen-deskundige geeft een lezing over het onderwerp. In ongeveer 30 minuten kom je alles te weten over de bijzondere uitvinding en welke andere uitvindingen ermee te maken hebben. Je kunt de video vanaf zondag 8 november zien op onze Verhalenpagina.

Achtergrondartikel 125 jaar röntgen

Wil je liever lezen over 125 jaar röntgenstraling? We hebben een achtergrondartikel gemaakt, over röntgen en de bijzondere band met Nederland en Philips. Lees het artikel op onze Verhalenpagina.

Stripboekje 125 jaar röntgen

Speciaal voor dit bijzondere jubileum heeft Marcus van Roode een stripboekje gemaakt over dit onderwerp. Bij heropening van het museum gaan we dit stripboekje uitdelen. Wil je vast weten hoe het eruit ziet? Je kunt hem inzien op onze Verhalenpagina.