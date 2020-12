Documentaire over DCC

In 1992 kwam er een revolutionair product op de markt, de digital compact cassette (DCC). Een geluidsdrager waar audio digitaal werd opgeslagen. Het was de opvolger van de compact cassette en had commercieel weinig succes, mede door de opkomst van de compact disc (cd). Ondanks dat de techniek achter het product erg goed was, en misschien nog steeds wel ís. In de documentaire ‘DCC ..... There is still music left to write’ spreken de hoofdrolspelers zoals topman Jan Timmer voor het eerst over de DCC en deze woelige periode.