Nederland telt vele prachtige museumcollecties over geschiedenis, beeldende kunst, natuurhistorie, economie, wetenschap, techniek en volkenkunde. Ze zijn het geheugen van een stad, een streek, van ons land en daarmee van onszelf. Musea vertellen verhalen die we niet mogen vergeten. Elke collectie toont ons een deel van een geweldig cultureel kapitaal – ons echte goud!

Dat enorme culturele kapitaal is van ons allemaal. Van maandag 8 t/m zondag 14 april 2019 staan de Nederlandse museumschatten opnieuw volop in de schijnwerpers.

Speciaal voor de Nationale Museumweek organiseert het Philips Museum een aantal gratis rondleidingen. Je betaalt alleen entree voor het museum (Museumkaart gratis).

Wil je deelnemen? Vooraf reserveren is helaas niet mogelijk. Aanmelden kan bij de receptie in het museum. Er kunnen maximaal 15 personen per rondleiding deelnemen.

Zaterdag 13 april: 13.00 uur en 15.00 uur

Zondag 14 april: 11.30 uur en 15.30 uur