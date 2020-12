De Nederlandse minister-president Mark Rutte (VVD) bracht, als onderdeel van zijn campagnebezoek aan Eindhoven een informeel bezoek aan het Philips Museum om zich door museumdirecteur Olga Coolen kort te laten rondleiden door het museum en over enkele nieuwe oplossingen op het gebied van gezondheidstechnologie, zoals de Philips Lumify, te horen.

Rutte bezocht samen met VVD partijgenoten waaronder de wethouder van cultuur Monique List het museum tijdens HealthLab, een drukbezocht gezondheidsevenement. “Het Philips van nu richt zich op innovaties in de gezondheidszorg, daar sluiten we als museum bij aan met dit bijzondere evenement in het museum,” aldus Olga Coolen, directeur Philips Museum. “Het is mooi dat we dit weekend de kans kregen om dit ook aan onze premier te laten zien.”

Draagbaar echoapparaat

Nieuw in deze editie van HealthLab was onder meer de demonstratie van Philips Lumify. Dit is een mobiel echografietoestel dat gebruikt wordt door onder andere sportartsen. Het draagbare echoapparaat geeft artsen de mogelijkheid om preciezer te werk te gaan en patiënten sneller te behandelen. Het vormt het verlengstuk van de zintuigen, want het speurt letsel op dat artsen met het blote oog niet kunnen zien. Tijdens Healthlab konden bezoekers zelf een kunstorgaan scannen met behulp van de Lumify