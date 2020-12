Zondag 23 juni om 14.00 uur geeft Peter Voskuil een lezing in het Philips Museum: Achter de schermen van de Nederlandse platenindustrie. Hij vertelt hoe Nederland uit het niets een wereldspeler in de muziek werd. Voskuil is auteur van Dutch Mountains, hét standaardwerk over de Nederlandse muziekbusiness. Wees er snel bij, want tijdens de lezing maak je kans op een gratis exemplaar van dit geweldige boek!

De lezing duurt van 14.00 tot ca. 15.00 uur. Aan de lezing zijn geen kosten verbonden, toegang wordt verleend op basis van een geldig entreebewijs voor het Philips Museum. Er is nog een beperkt aantal plaatsen, dus reserveer snel via: info-museum@philips.com