In het weekend van de Week van de zorg, op zaterdag 16 en zondag 17 maart, organiseert het Philips Museum een publieksevenement over gezondheid: HealthLab. “Het Philips van nu richt zich op innovaties in de gezondheidszorg, daar sluiten we als museum bij aan met dit bijzondere evenement,” aldus Olga Coolen, directeur Philips Museum. “Je maakt kennis met Philips Lumify, een draagbaar echo-apparaat. Je doet fysiotherapie oefeningen met augmented reality van Holofysio, en Philips SmartSleep brengt nieuwe vindingen op het gebied van slapen en licht. Kinderen leren gezonder koken in de workshop van Philips chef Suzanne. Zo laten we bezoekers ervaren hoe innovaties kunnen helpen om gezonder te leven.” HealthLab wordt georganiseerd in samenwerking met de Hartstichting en het Longfonds.

HealthLab biedt interactieve demo’s met metingen en testjes die te maken hebben met je gezondheid. Met de ‘fitcard’ die bezoekers aan het begin van de route krijgen, lopen volwassenen en kinderen een ronde door het museum en noteren hun gegevens en uitslagen. Gezondheid staat centraal en je krijgt tips over wat je zelf kunt doen om gezond te leven.

Nieuw in deze editie is onder andere de demonstratie van Philips Lumify. Dit is een mobiel echografietoestel dat gebruikt wordt door onder andere de sportarts van PSV Stijn Indeherberge. Zijn ruime ervaring in de begeleiding van topsporters combineert hij met innovatieve medische toestellen: “Professionele atleten verdienen een topbegeleiding. Het mobiele echografietoestel Philips Lumify laat me bijvoorbeeld toe om preciezer te werk te gaan en mijn patiënten nog beter op te volgen. Het vormt het verlengstuk van mijn zintuigen, want het speurt letsels op die ik niet met het blote oog kan zien". Tijdens HealthLab kunnen bezoekers zelf met Lumify een kunstorgaan scannen.

HealthLab in het Philips Museum is te bezoeken op zaterdag 16 en zondag 17 maart van 11.00 - 17.00 uur. Voor deelname betaal je alleen het reguliere entreeticket voor het museum. Gratis op vertoon van Museumkaart.