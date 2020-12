In het weekend van zaterdag 20 en zondag 21 mei van 11.00 – 17.00 uur is het Open Dag in ons Museum!

In het kader van de Dutch Technology Week is bovendien de Antibiotica Brigade op bezoek. Ontdek meer over antibiotica tijdens onze open dagen. Wat zijn antibiotica? Waarvoor slikken we het? Wat kun je doen tegen antibioticaresistentie? De Antibiotica Brigade is een speciale rondreizende tentoonstelling van Museum Boerhaave, Apothekersorganisatie KNMP en de Stichting Farmaceutisch Erfgoed.

Tickets

De open dagen op 20 en 21 mei zijn gratis te bezoeken.