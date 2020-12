Op zaterdag 25 mei was het Philips Museum gratis te bezoeken als onderdeel van de High Tech Ontdekkingsroute. Er waren diverse innovaties en demo’s te zien van producten die de toekomst van de gezondheidszorg mee zullen vormgeven. Bijvoorbeeld de revolutionaire nieuwe TrueVue render engine, die een realistisch beeld van CT-scans maakt. Hiermee kunnen artsen in de toekomst hun patiënten duidelijk laten zien wat het probleem is, of wat het resultaat van een ingreep is.

Een bijzondere ervaring beleef je met Simulated Reality. Hierbij heb je interactie met 3D objecten in een virtuele omgeving, zonder speciale bril. Zo maak je echt deel uit van het verhaal. Dimenco, een spin-off van Philips, voegt hiervoor hardware, software, lens techniek en een vleugje magie samen. Het levert een nieuw apparaat op dat veel verder gaat dan wat in visualisatie ooit eerder is vertoond. (Behalve in science fiction films). Een nieuw platform voor o.a. medische, -automotive, -gaming en -visualisatie toepassingen.