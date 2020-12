In het weekend van 11 en 12 februari 2017 staan het Philips Museum en Kazerne in het teken van design. Met een inspirerend programma trappen zij samen het Year of Design af in designstad Eindhoven. Boeiende (inter)nationale sprekers duiken in meer dan een eeuw designgeschiedenis. Het weekend wordt georganiseerd in samenwerking met vele design partners en wordt afgetrapt door de Eindhovense wethouder Innovatie, Cultuur, Design en Duurzaamheid Mary-Ann Schreurs.



Tijdens het Year of Design Weekend kunnen bezoekers verschillende lezingen bijwonen en zijn er tal van andere activiteiten. 's Ochtends en 's middags in het Philips Museum en aan het eind van de middag en 's avonds in de Kazerne.



Tickets

Deelname aan het programma in het Philips Museum is gratis met een geldig entreebewijs á €9,00 per dag.Voor het designweekend is een speciaal weekendticket verkrijgbaar via de website á €14,00. Met een Museumkaart is de toegang gratis.



Deelname aan het programma in expo restaurant Kazerne is gratis in combinatie met een lunch- of dinerreservering in het Kazerne restaurant. Overige deelnemers betalen €5,- voor een halve dag en €9,- voor twee halve dagen.



Zaterdag 11 februari Philips Museum

11.15 Opening door Eindhovense wethouder voor Design, Duurzaamheid en Cultuur Mary-Ann Schreurs

11.30 – 12.30 Sean Carney - Chief Design Officer Philips Design (EN)

13.30 – 14.30 Ralph Wiegmann, CEO IF (International Forum design) (EN)

15.00 – 16.00 Design Academy / Tet Reuver + Renske Rothuizen (EN)



Kazerne (Paradijslaan )

16:30 - 17:30 Philips Lighting Design Pecha Kucha (EN)

18:00 - 19:00 Lezing Brad Koerner - Philips Luminous Patterns (EN)

19:00 - 00:00 Meet-up dinner (optioneel)

Zondag 12 februari Philips Museum

11.30 – 12.30 Remco van de Craats & Sergio Derks over Space age design aansluitend rondleiding (NL)

13.30 – 14.15 Kick off design challenge, Dutch Design Foundation (NL)

15.00 – 16.00 Hans Robertus over de geschiedenis van Philips design (EN)



Kazerne (Paradijslaan)

16:30 - 17:30 Lezing Maarten Kolk en Guus Kusters voor RembrandtLab

18:00 - 00:00 Meet-up dinner (optioneel)