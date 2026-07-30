In het weekend van 28 tot en met 30 augustus is Eindhoven het toneel voor de opening van het culturele seizoen. Ook het Philips Museum doet mee met speciale voorstellingen van het korte toneelstuk De Lamp en aansluitende mini-instaprondleidingen.

Over De Lamp

Open je wereld voor een stukje Eindhovense geschiedenis 💡🧡 Hoe zag het begin van Philips eruit? In de voorstelling ‘De Lamp’ stap je terug naar het oude fabriekje waar Gerard en Anton Philips werkten aan hun eerste gloeilampen. Met humor, historische details en verbeeldingskracht beleef je hoe een klein Eindhovens bedrijf uitgroeide tot een wereldmerk en hoe licht het leven voorgoed veranderde.

Over De Opening

Een museum is meer dan een plek waar je kijkt. Het is een plek waar je nieuwe ideeën ontdekt, andere perspectieven leert kennen en je laat verrassen door verhalen die je blik op de wereld kunnen veranderen. Tijdens DE OPENING kun je dankzij een speciale actie jouw wereld openen met musea in Eindhoven. Koop bij één van de deelnemende musea een ticket en je mag dat weekend ook gratis naar alle andere deelnemede musea. 1 ticket = overal toegang.