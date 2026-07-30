In het weekend van 28 tot en met 30 augustus is Eindhoven het toneel voor de opening van het culturele seizoen. Ook het Philips Museum doet mee met speciale voorstellingen van het korte toneelstuk De Lamp en aansluitende mini-instaprondleidingen. Over De Lamp Open je wereld voor een stukje Eindhovense geschiedenis 💡🧡 Hoe zag het begin van Philips eruit? In de voorstelling ‘De Lamp’ stap je terug naar het oude fabriekje waar Gerard en Anton Philips werkten aan hun eerste gloeilampen. Met humor, historische details en verbeeldingskracht beleef je hoe een klein Eindhovens bedrijf uitgroeide tot een wereldmerk en hoe licht het leven voorgoed veranderde. Over De Opening Een museum is meer dan een plek waar je kijkt. Het is een plek waar je nieuwe ideeën ontdekt, andere perspectieven leert kennen en je laat verrassen door verhalen die je blik op de wereld kunnen veranderen. Tijdens DE OPENING kun je dankzij een speciale actie jouw wereld openen met musea in Eindhoven. Koop bij één van de deelnemende musea een ticket en je mag dat weekend ook gratis naar alle andere deelnemede musea. 1 ticket = overal toegang.
In het weekend van 28 tot en met 30 augustus is Eindhoven het toneel voor de opening van het culturele seizoen. Ook het Philips Museum doet mee met speciale voorstellingen van het korte toneelstuk De Lamp en aansluitende mini-instaprondleidingen.
Over De Lamp
Open je wereld voor een stukje Eindhovense geschiedenis 💡🧡 Hoe zag het begin van Philips eruit? In de voorstelling ‘De Lamp’ stap je terug naar het oude fabriekje waar Gerard en Anton Philips werkten aan hun eerste gloeilampen. Met humor, historische details en verbeeldingskracht beleef je hoe een klein Eindhovens bedrijf uitgroeide tot een wereldmerk en hoe licht het leven voorgoed veranderde.
Over De Opening
Een museum is meer dan een plek waar je kijkt. Het is een plek waar je nieuwe ideeën ontdekt, andere perspectieven leert kennen en je laat verrassen door verhalen die je blik op de wereld kunnen veranderen. Tijdens DE OPENING kun je dankzij een speciale actie jouw wereld openen met musea in Eindhoven. Koop bij één van de deelnemende musea een ticket en je mag dat weekend ook gratis naar alle andere deelnemede musea. 1 ticket = overal toegang.
Praktische informatie
Philips Museum Emmasingel 31 5611 AZ Eindhoven Receptie +31 (0)40 235 90 30 Boekingen & Sales +31 (0)6 – 29 12 30 86 Pers +31 (0)6 81 09 07 68
Philips Museum
Emmasingel 31
5611 AZ Eindhoven
Receptie
+31 (0)40 235 90 30
Boekingen & Sales
+31 (0)6 – 29 12 30 86
Pers
+31 (0)6 81 09 07 68
Toegankelijkheid Stichting tot Behoud van Historische Philips-producten (SBHP)
Het Philips Museum is goed toegankelijk voor mindervalide bezoekers. Er is een mindervalide toilet aanwezig en we beschikken over een lift. Ook hulphonden mogen (indien nodig) naar binnen. Er is een rolstoel aanwezig. Indien gewenst graag vooraf reserveren door te bellen met +31 (0)40 235 90 30.
Voor het afgeven van oude Philips-producten kun je terecht bij de Stichting tot Behoud van Historische Philips-producten (SBHP) via www.philips-historische-producten.nl of mail naar [email protected].
Historische foto’s, brieven, documenten en brochures van Philips kun je doneren aan ons museum.
Toegankelijkheid
Stichting tot Behoud van Historische Philips-producten (SBHP)
Philips Museum
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