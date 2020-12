Parnassia Groep en Philips werken samen aan zorg op maat in de GGZ ondersteund door eHealth

Den Haag/Eindhoven – Parnassia Groep en Philips gaan samenwerken om geestelijke gezondheidszorg te ondersteunen met eHealth. Door gebruik te maken van het eHealthplatform Philips Engage wordt één centrale digitale omgeving gecreëerd voor patiënten en zorgverleners. Zo hoopt Parnassia de betrokkenheid van de cliënt bij de behandeling te vergroten, zorg persoonlijker te maken en de samenwerking tussen verschillende zorgverleners te verbeteren.

“Het is onze overtuiging dat het toevoegen van technologie aan een persoonlijke behandelrelatie het mogelijk maakt om een meer gepersonaliseerde behandeling te geven met een betere kwaliteit”, zegt Sjoerd van Breda, financieel bestuurder van Parnassia Groep. “We zien daarnaast dat eHealth een belangrijke rol speelt in het verkorten van de lange wachttijden door bijvoorbeeld de inzet van persoonlijke welkomstmodules, apps en zelfhulpmodules. Patiënten kunnen alvast starten met diverse eHealth modules. Dit sluit aan op de landelijke ontwikkeling naar blended care waarin GGZ-zorg deels op fysieke wijze en deels digitaal wordt aangeboden. We zijn erg blij dat we nu samen met Philips dit eHealth platform kunnen introduceren voor patiënten en collega’s.”

Als onderdeel van blended care [1] krijgen patiënten toegang tot het online eHealthplatform met mogelijkheden voor chat of beeldbellen. Daarnaast kunnen patiënten gevalideerde eHealth interventies volgen in hun behandeltraject. Parnassia beschikt over een rijk aanbod van gevalideerde eHealth interventies. In het aanbod vervullen de interventies van Ortec – New Health Collective een belangrijke rol. Het platform is via smartphone, tablet en pc te bereiken en voorziet in de ondersteuning van standaarden, zoals Koppeltaal.