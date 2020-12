Jongere zorgverleners in Nederland zeggen dat digitale technologie de gezondheidszorg en werkomgeving verbetert

Nederlanders zijn positiever over technologie dan jongere zorgverleners in andere landen

In vergelijking met andere deelnemende landen hebben jongere zorgverleners in Nederland een positievere houding ten opzichte van technologie. 84% van de Nederlandse ondervraagden zegt dat verbeteringen in de technologie hen enthousiast maken om in de zorg te werken. Ter vergelijking: in Duitsland is 47% enthousiast over verbeteringen in de technologie en in Frankrijk is dat 60%.