Frans van Houten over transformatie Philips in ‘How to Lead’ van Financial Times

Frans van Houten, CEO van Philips, vertelt in de Financial Times over de transformatie van Philips van een elektronicaconcern naar gezondheidstechnologiebedrijf. In ‘How to Lead’ staan zijn persoonlijke lessen centraal.

"Ik heb veel liefde voor het bedrijf. Het is een icoon in Nederland. Het weer relevant maken van het bedrijf was de drijfveer achter een aantal van de moeilijke keuzes die we hebben moeten nemen", zegt Frans. "Het beste bewijs daarvoor is dat het merk sterker is, de waarde van het bedrijf is sterker en we groeien."

De bereidheid om te investeren in die relevantie ziet hij terug in de reactie van Philips op de coronaviruspandemie. Door 100 miljoen euro te investeren wist het gezondheidstechnologiebedrijf de productie van producten en oplossingen voor de diagnose, behandeling, bewaking en het beheer van COVID-19-patiënten op te voeren.