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    Signage Solutions U-Line-scherm

    BDL8470EU/00

    Fascineer uw publiek

    Ervaar uw content op een totaal nieuwe manier dankzij vier keer de resolutie van een traditioneel scherm. Het ultragrote scherm van 84 inch met 3840 x 2160 pixels geeft het beeld zo verfijnd en realistisch weer dat het wel een venster naar een nieuwe wereld lijkt te zijn.

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    Signage Solutions

    U-Line-scherm

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    Fascineer uw publiek

    Met een ultragroot scherm

    • 84 inch
    • LED-achtergrondverlichting langs randen
    • Ultra HD
    Uw netwerk op afstand beheren en bedienen via SmartControl

    Uw netwerk op afstand beheren en bedienen via SmartControl

    Met SmartControl kunt u op afstand uw netwerk of schermen bedienen en beheren via RJ45 en RS232C. U kunt eenvoudig alle scherminstellingen, waaronder resolutie, helderheid en contrast, afstemmen. Ook kunt u uw instellingen klonen over uw volledige netwerk.

    Speel uw inhoud af met FailOver

    Speel uw inhoud af met FailOver

    Voor veeleisende commerciële toepassingen is het belangrijk dat uw inhoud altijd beschikbaar is voor weergave. Hoewel de kans klein is dat er iets met uw inhoud gebeurt, biedt FailOver inhoudsbescherming dankzij de revolutionaire technologie die back-upinhoud op het scherm afspeelt als de mediaspeler problemen ondervindt. FailOver wordt automatisch gestart als de primaire invoer uitvalt. Selecteer een primaire invoer en een FailOver-aansluiting en u bent direct beschermd.

    SmartPower voor energiebesparing

    SmartPower voor energiebesparing

    De intensiteit van de achtergrondverlichting kan worden gestuurd en vooraf worden ingesteld door het systeem. Hierdoor kunt u het energieverbruik met maximaal 50% terugdringen en aanzienlijk besparen op energiekosten.

    Ontworpen voor continu gebruik

    Ontworpen voor continu gebruik

    Omdat de economie nooit stilstaat, zijn onze signage displays ontworpen voor continu gebruik. Dankzij de superieure componenten, en de daaruit voortvloeiende hoge kwaliteit, bent u bij deze serie modellen verzekerd van volledige betrouwbaarheid, vierentwintig uur per dag.

    Optioneel OPS-inzetstuk voor het maken van een alles-in-één oplossing

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    U maakt van uw display in een handomdraai een alles-in-één oplossing voor digitale signalering en creëert zo een displaynetwerk dat verbonden, intelligent en veilig is. Open Pluggable Specification (OPS) is een industriestandaard sleuf waarop u een OPS-compatibele mediaspeler kunt aansluiten. Met deze oplossing zonder kabels kunt u uw hardware op elk gewenst moment installeren, gebruiken en onderhouden.

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    Inhoud afspelen van 4 aparte ingangen met QuadViewer

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    Bekijk wat u wilt, wanneer u wilt met SmartPlayer

    Bekijk wat u wilt, wanneer u wilt met SmartPlayer

    Maak van uw USB-stick een voordelig apparaat voor digitale signalering. U hoeft alleen maar uw content (video, audio, foto's) op te slaan op de USB-stick en deze aan te sluiten op uw beeldscherm. Maak een afspeellijst, stel de content in via het schermmenu en geniet van uw eigen afspeellijsten waar en wanneer u wilt.

    4K Ultra HD: de beste resolutie die u ooit hebt gezien

    Zie uw digitale signalering op een totaal nieuwe manier dankzij vier keer de resolutie van een traditioneel Full HD-scherm. De 3840 x 2160 pixels maken het beeld zo verfijnd en realistisch dat het wel een venster naar een nieuwe wereld lijkt te zijn.

    In verticale modus te gebruiken

    Dit display kan ook veilig en betrouwbaar in verticale stand worden bevestigd.

    Technische specificaties

    • Beeld/scherm

      Schermdiagonaal (centimeters)
      213.5  cm
      Schermdiagonaal (inch)
      84  inch
      Beeldformaat
      16:9
      Pixelpitch
      0,4845 x 0,4845 mm
      Optimale resolutie
      3840 x 2160 bij 60 Hz
      Helderheid
      500  cd/m²
      Schermkleuren
      1073 M
      Contrastverhouding (normaal)
      1400:1
      Dynamische contrastverhouding
      500.000:1
      Responstijd (normaal)
      12  ms
      Kijkhoek (horizontaal)
      178  graad
      Kijkhoek (verticaal)
      178  graad
      Beeldverbetering
      • 3:2/2:2 motion pull-down
      • 3D-combfilter
      • 3D MA-deinterlacing
      • Dynamisch-contrastverbetering
      • Deinterlacing van motion-compensatie
      • Progressive Scan
      Panel-technologie
      IPS

    • Connectiviteit

      Audio-uitgang
      • 3,5 mm aansluiting
      • Externe luidsprekeraansluiting
      Video-ingang
      • VGA (analoog D-Sub)
      • DisplayPort (1.2)
      • DVI-D
      • HDMI (3)
      • Composite (BNC)
      • Component (BNC)
      Audio-invoer
      3,5 mm aansluiting
      Andere aansluitingen
      • USB
      • OPS
      Video-uitgang
      DisplayPort
      Externe bediening
      • RS232C (in/uit) 2,5 mm aansluiting
      • RJ45

    • Comfort

      Plaatsing
      • Horizontaal
      • Verticaal
      Schermbeveiligingsfuncties
      Pixelverschuiving, lage helderheid
      Bediening via toetsenbord
      • Verborgen
      • Vergrendelbaar
      Signaal afstandsbediening
      Vergrendelbaar
      Signaal is doorlusbaar
      • RS232
      • DisplayPort
      Gemakkelijk te installeren
      Slimme uitsparing
      Energiebesparingsfuncties
      Smart Power
      Andere handige opties
      Handvatten
      Bestuurbaar vanaf het netwerk
      • RS232
      • HDMI (één kabel)
      • LAN (RJ45)

    • Geluid

      Ingebouwde luidsprekers
      2 x 10 W RMS

    • Vermogen

      Netspanning
      100 ~ 240 VAC, 50 ~ 60 Hz
      Verbruik (normaal)
      400  W
      Stroomverbruik in stand-bystand
      < 0,5 W

    • Afmetingen

      Breedte van het apparaat
      1910,00  mm
      Gewicht van het product
      70  kg
      Hoogte van het apparaat
      1102,00  mm
      Diepte van het apparaat
      77,80  mm
      Geschikt voor wandmontage
      600 x 500 mm, M8
      Randbreedte
      22,60 (R/L), 25,60 (T/B) mm
      Gewicht van het product (lb)
      154  lb

    • Voorwaarden voor een goede werking

      Temperatuurbereik (in bedrijf)
      5~ 40  °C
      MTBF
      50.000  uur
      Relatieve vochtigheid
      20 ~ 80  %
      Temperatuurbereik (opslag)
      -20 ~ 60  °C

    • Accessoires

      Meegeleverde accessoires
      • AC-netsnoer
      • Batterijen voor afstandsbediening
      • Snelstartgids
      • Afstandsbediening
      • Gebruiksaanwijzing op CD-ROM
      • RS232-kabel
      • HDMI-kabel
      Optionele accessoires
      • ColourCalibrationKit (CCK4602)
      • HDBaseT OPS-ontvanger (CRD25)

    • Diversen

      Taalversies in beeldschermmenu
      • Engels
      • Frans
      • Duits
      • Italiaans
      • Pools
      • Russisch
      • Spaans
      • Turks
      • Vereenvoudigd Chinees
      • Traditioneel Chinees
      • Arabisch
      • Japans
      Garantie
      3 jaar garantie
      Officiële goedkeuringen
      • CE
      • UL/cUL
      • CCC
      • C-Tick
      • RoHS
      • GOST
      • FCC, klasse A

    Wat zit er in de doos?

    Andere items in de doos

    • AC-netsnoer
    • Batterijen voor afstandsbediening
    • Snelstartgids
    • Afstandsbediening
    • Gebruiksaanwijzing op CD-ROM
    • RS232-kabel
    • HDMI-kabel
    • Optionele accessoires: ColourCalibrationKit (CCK4602)
    • Optionele accessoires: HDBaseT OPS-ontvanger (CRD25)
    Badge-D2C

    Ondersteuning voor dit product

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