Ervaar uw content op een totaal nieuwe manier dankzij vier keer de resolutie van een traditioneel scherm. Het ultragrote scherm van 84 inch met 3840 x 2160 pixels geeft het beeld zo verfijnd en realistisch weer dat het wel een venster naar een nieuwe wereld lijkt te zijn.
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Signage Solutions
U-Line-scherm
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Fascineer uw publiek
Met een ultragroot scherm
84 inch
LED-achtergrondverlichting langs randen
Ultra HD
Uw netwerk op afstand beheren en bedienen via SmartControl
Met SmartControl kunt u op afstand uw netwerk of schermen bedienen en beheren via RJ45 en RS232C. U kunt eenvoudig alle scherminstellingen, waaronder resolutie, helderheid en contrast, afstemmen. Ook kunt u uw instellingen klonen over uw volledige netwerk.
Speel uw inhoud af met FailOver
Voor veeleisende commerciële toepassingen is het belangrijk dat uw inhoud altijd beschikbaar is voor weergave. Hoewel de kans klein is dat er iets met uw inhoud gebeurt, biedt FailOver inhoudsbescherming dankzij de revolutionaire technologie die back-upinhoud op het scherm afspeelt als de mediaspeler problemen ondervindt. FailOver wordt automatisch gestart als de primaire invoer uitvalt. Selecteer een primaire invoer en een FailOver-aansluiting en u bent direct beschermd.
SmartPower voor energiebesparing
De intensiteit van de achtergrondverlichting kan worden gestuurd en vooraf worden ingesteld door het systeem. Hierdoor kunt u het energieverbruik met maximaal 50% terugdringen en aanzienlijk besparen op energiekosten.
Ontworpen voor continu gebruik
Omdat de economie nooit stilstaat, zijn onze signage displays ontworpen voor continu gebruik. Dankzij de superieure componenten, en de daaruit voortvloeiende hoge kwaliteit, bent u bij deze serie modellen verzekerd van volledige betrouwbaarheid, vierentwintig uur per dag.
Optioneel OPS-inzetstuk voor het maken van een alles-in-één oplossing
U maakt van uw display in een handomdraai een alles-in-één oplossing voor digitale signalering en creëert zo een displaynetwerk dat verbonden, intelligent en veilig is. Open Pluggable Specification (OPS) is een industriestandaard sleuf waarop u een OPS-compatibele mediaspeler kunt aansluiten. Met deze oplossing zonder kabels kunt u uw hardware op elk gewenst moment installeren, gebruiken en onderhouden.
Inhoud afspelen van 4 aparte ingangen met QuadViewer
Flexibeler worden met hoe u uw scherm gebruikt, dankzij de mogelijkheid om inhoud van maximaal vier aparte ingangen af te spelen, allemaal op één scherm. QuadViewer is ideaal voor controlekamers, bedrijfsomgevingen en vergaderruimten.
Maak verbinding met en beheer uw content via de cloud met HTML5
Maak verbinding met en beheer uw content via de cloud met de geïntegreerde HTML5-browser. Ontwerp uw signage-content online en verbind het met een scherm of met uw volledige netwerk. Sluit een RJ45-internetkabel aan om een netwerkverbinding tot stand te brengen, verbind het display met het speciale URL-adres en u kunt meteen uw content uit de cloud afspelen.
Bekijk wat u wilt, wanneer u wilt met SmartPlayer
Maak van uw USB-stick een voordelig apparaat voor digitale signalering. U hoeft alleen maar uw content (video, audio, foto's) op te slaan op de USB-stick en deze aan te sluiten op uw beeldscherm. Maak een afspeellijst, stel de content in via het schermmenu en geniet van uw eigen afspeellijsten waar en wanneer u wilt.
4K Ultra HD: de beste resolutie die u ooit hebt gezien
Zie uw digitale signalering op een totaal nieuwe manier dankzij vier keer de resolutie van een traditioneel Full HD-scherm. De 3840 x 2160 pixels maken het beeld zo verfijnd en realistisch dat het wel een venster naar een nieuwe wereld lijkt te zijn.
In verticale modus te gebruiken
Dit display kan ook veilig en betrouwbaar in verticale stand worden bevestigd.
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