Maak verbinding met en beheer uw content via de cloud met HTML5

Maak verbinding met en beheer uw content via de cloud met de geïntegreerde HTML5-browser. Ontwerp uw signage-content online en verbind het met een scherm of met uw volledige netwerk. Sluit een RJ45-internetkabel aan om een netwerkverbinding tot stand te brengen, verbind het display met het speciale URL-adres en u kunt meteen uw content uit de cloud afspelen.