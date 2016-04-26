Geef uw gasten de kijkervaring die ze verdienen. Ze zullen genieten van een snellere en responsievere TV met een schat aan speciale toepassingen voor gasten, terwijl u geniet van de eenvoudige installatie op afstand en het gebruiksvriendelijke beheer.
Dit product komt in aanmerking voor btw-vrijstelling
Als u in aanmerking komt voor een btw-vrijstelling op medische apparaten, kunt u deze aanvragen op dit product. Het btw-bedrag wordt afgetrokken van de hierboven weergegeven prijs. Bekijk de volledige gegevens in uw winkelwagen.
Maak er een bundel van en bespaar Maak er een bundel van en ontvang 1 artikel gratis
Al uw behoeften voorzien in één aankoop
Bundelprijs
Dit overslaan
Kies één van de volgende opties: Kies één van de volgende producten:
Accessoires toevoegen
Dit product
- {discount-value}
Professionele TV
totaal
recurring payment
Verbluffende ervaring
powered by Android™
43 inch MediaSuite
powered by Android™
Miracast en DirectShare voor het delen van films en muziek op uw TV
Onze TV's geven uw gasten de vrijheid om te genieten van content op een grote TV, draadloos en zonder gedoe. Dankzij onze open systeembenadering kunnen we gebruikers van zowel iOS als Android van dienst zijn en onze compatibiliteit voortdurend uitbreiden. Ons beveiligd delen beschermt uw gasten. Foto's, films en muziek kunnen allemaal worden gedeeld op onze TV's via Miracast en DirectShare!
MyChoice-compatibiliteit voor periodieke inkomsten
MyChoice biedt een eenvoudige en betaalbare manier om uw gasten de belangrijkste TV-zenders te bieden. Daarnaast levert het een extra inkomstenbron op waarmee u uw oorspronkelijke investering kunt terugverdienen.
CMND & Control: beheer moeiteloos uw TV's
Met CMND & Control kunt u vanaf een centrale locatie op afstand uw TV's configureren en installeren, zonder dat u de kamers hoeft te bezoeken. Update en beheer al uw schermen met minimale inspanning, zonder dat u uw gasten hoeft te storen.
CMND & Create: laat de informatie zien die u wilt, wanneer u wilt
Met CMND & Create kunt u de informatie laten zien die u wilt, wanneer u wilt. Met de contentmanagement-module van CMND maakt en distribueert u eenvoudig interactieve webpagina's met het hotellogo zodat uw gasten de meest recente informatie met de nieuwste ontwikkelingen in uw hotel te zien krijgen, alles in real-time.
Android: een snellere, rijkere, leukere TV-ervaring
Met Android op uw professionele TV kunt u genieten van een snellere, rijkere en gebruiksvriendelijke interface. Het is uw startpunt voor een schat aan speciale hotelservices, toepassingen... en nog zoveel meer. Er is een eenvoudig te navigeren menu met rechtstreekse koppelingen naar uw favorieten.
AppControl om eenvoudig apps toe te voegen, te sorteren en te verwijderen
Met AppControl hebt u op uw TV's de toepassingen die u wilt. U kunt apps toevoegen, verwijderen en sorteren. Daarnaast hebt u de mogelijkheid om apps te configureren voor specifieke kamers, zodat er een echt persoonlijke gastervaring ontstaat die u kunt bedienen vanaf een centrale locatie, zonder dat u de kamer hoeft te betreden. Voor extra gebruiksgemak en veiligheid kunt u uw persoonlijke app op onze eigen cloudserver laden, waarbij u erop kunt vertrouwen dat alleen u toegang hebt.
Geavanceerde apps met veel speciale services voor hotels
Geavanceerde apps bestaan uit een constant groeiende bibliotheek van toepassingen. Dankzij de kracht van Android lopen apps soepeler, sneller en zijn ze geavanceerder dan ooit. Ze zijn speciaal gemaakt voor hotels, zodat gastinformatie na gebruik veilig wordt verwijderd en toegang tot onwettige inhoud die schadelijk kan zijn voor uw bedrijf, wordt voorkomen.
Geïntegreerd IPTV-systeem voor optimale interactiviteit
Bespaar kosten en voorkom kabelwirwar. Bij onze nieuwe Smart TV's kan uw hotelsysteem rechtstreeks worden geïntegreerd op de TV. Voor bijvoorbeeld interactieve kanalen, video-on-demand, interactieve hotelmenu's en informatie en onlinebestelsystemen hoeft er geen externe box aan de TV te worden gekoppeld. Inhoud kan gewoon via coaxkabels worden verstuurd, maar u kunt ook via uw internetnetwerk TV-kanalen of video-on-demand rechtstreeks op de TV ontvangen. Via ons partnernetwerk is er een portal beschikbaar die aan uw wensen is aangepast.
Serial Xpress Protocol voor interactieve systemen
De TV kan worden aangesloten op externe decoders en set-top boxes van alle grote providers van interactieve systemen via het Serial Xpress Protocol (SXP).
Philips-TV Remote-app voor meer bedieningsmogelijkheden voor uw gasten
Geen zin om de afstandsbediening te zoeken? Gebruik de Philips TV Remote-app op uw smartphone of tablet om uw TV te bedienen, kies welke apps u wilt bekijken en bekijk SmartInfo. Gratis te downloaden op iOS- en Android-toestellen.
Technische specificaties
Beeld/scherm
Beeldformaat
16:9
Schermdiagonaal (inch)
43
inch
Schermdiagonaal (centimeters)
110
cm
Display
Full HD LED
Schermresolutie
1920 x 1080p
Helderheid
300
cd/m²
Beeldverbetering
200 Hz Perfect Motion Rate
Pixel Plus HD
Kijkhoek
178º (H)/178º (V)
Tuner/ontvangst/transmissie
Digitale TV
DVB-T/T2/C
HEVC FHD (tot 1080p60)
Videoweergave
NTSC
PAL
Analoge TV
PAL
IP-weergave
Multicast
Unicast
Android TV
Besturingssysteem (OS)
Android™ 5.1 (Lollipop)
Geheugen (flash)
8 GB
Kenmerken
Gebruiksgemak
Beeldstijl
Geluidstijl
Digitale diensten
8d EPG
Nu & Straks
MHEG
Teletekst
HbbTV
Ondertiteling
Lokale bediening
Joystick
Hospitality-functies
Hotelmodus
Vergrendelbare joystickbediening
Menuvergrendeling
Vergrendeling installatiemenu
Volumebeperking
Gevangenismodus
hoge beveiligingsmodus
TXT/MHEG/USB/EPG/Ondertitelingsvergendeling
Timer
Sleeptimer
Wekker
Wekker met zender
Wekgeluiden
Inschakelbediening
Zender
Functie
Beeldformaat
Volume
Beeldstijl
Antidiefstal
Antidiefstalbeveiliging voor batterijen
Kensington-slot
Energiebeheer
Automatische inschakeling
Milieuvriendelijk/snel opstarten
WoLAN
WoWLAN
Apps
AppControl
Cloud-apps
Android-apps
Philips TV Remote App
Uw logo
SmartInfo
Welkomstlogo
Aanpasbaar dashboard (HTML)
IPTV-systeem
Gepersonaliseerde apps
Locatienaam (Geonames-ID)
Klok
Klok in stand-bymodus
Afstandsbedieningsknop die oplicht in het donker
Klok op het scherm
Optionele externe klok
SmartInfo
HTML5-browser
Interactieve sjablonen
Kloon- en firmware-update
Direct klonen
Via USB/RF/IP
CMND&Control
Offline zendereditor
Offline instellingeneditor
Real-time TV-status (IP)
Beheer op afstand via IP/RF
CMND&Create
Beheer van TV-groepen
Controle
Automatische zenderupdate blokkeren
Serial Xpress Protocol
JSON API voor TV-bediening JAPIT
Geïntegreerde services
Weersverwachting voor 5 dagen
Interactieve DRM
VSecure
Streamen via PlayReady
Securemedia
Omzet genereren
MyChoice
Talen
Taalbediening voor gasten
Afstandsbediening
Geschikt voor kabelkoord
Detectie laag batterijniveau
Vergrendeling batterijdeksel afstandsbediening
Zenders
Gecombineerde lijst
Thematische lijsten
Functies voor de gezondheidszorg
Controle
Afstandsbediening voor meerdere apparaten
Compatibel met Healthcare-afstandsbediening
Compatibel met verpleegoproepsystemen
Comfort
Hoofdtelefoonuitgang
Onafhankelijke demping van hoofdluidspreker
Veiligheid
Dubbele isolatie van klasse II
Vlamvertragend
Multimedia
Ondersteunde videoformaten
Indelingen: H.264/MPEG4 AVC
MPEG1
MPEG2
MPEG4
WMV9/VC1
HEVC
Containers: AVI, MKV
Ondersteunde muziekindelingen
MP3
AAC
WAV
WMA (versie 2 tot versie 9.2)
WMA-PRO (v9 en v10)
Ondersteunde ondertitelindelingen
SRT
SMI
SSA SUB
TXT
ASS
Ondersteunde afbeeldingsindelingen
JPG
Ondersteunde videoresolutie op USB
tot 1920 x 1080p bij 60 Hz
Multimedia-aansluitingen
USB
LAN
Audio
Uitgangsvermogen geluidsweergave
16 (2x8)
W
Badkamerluidspreker-uitgang
1,5 W Mono 8 ohm
Luidsprekers
2.0
Naar beneden gericht
Audiofuncties
AVL
Incredible Surround
Dynamische bas
Dolby MS10
Vermogen
Netspanning
AC 220-240 V; 50-60 Hz
Omgevingstemperatuur
0 °C tot 40 °C
Stroomverbruik in stand-bystand
<0,4 W
Energieklasse
A+
Europees energielabel (vermogen)
43
W
Functies voor energiebesparing
Eco-modus
Jaarlijks energieverbruik
62
kWh
Accessoires
Inclusief
Draaibare tafelstandaard
2 AAA-batterijen
Garantiekaart
Brochure met wettelijk verplichte informatie en veiligheidsgegevens
Door op de link te klikken, verlaat u de officiële website van Royal Philips ("Philips"). Alle links naar websites van derden die op deze site kunnen verschijnen, zijn alleen bedoeld voor uw gemak en vertegenwoordigen op geen enkele manier enige aansluiting bij of goedkeuring van de informatie die op die gelinkte websites wordt verstrekt. Philips geeft geen verklaringen of garanties van welke aard dan ook met betrekking tot websites van derden of de daarin opgenomen informatie.