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    Professionele TV

    43HFL5011T/12

    Algemene waardering / 5
    • Reviews Reviews

    Verbluffende ervaring

    Geef uw gasten de kijkervaring die ze verdienen. Ze zullen genieten van een snellere en responsievere TV met een schat aan speciale toepassingen voor gasten, terwijl u geniet van de eenvoudige installatie op afstand en het gebruiksvriendelijke beheer.

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    Professionele TV
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    Professionele TV

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    Verbluffende ervaring

    powered by Android™

    • 43 inch MediaSuite
    • powered by Android™
    Miracast en DirectShare voor het delen van films en muziek op uw TV

    Miracast en DirectShare voor het delen van films en muziek op uw TV

    Onze TV's geven uw gasten de vrijheid om te genieten van content op een grote TV, draadloos en zonder gedoe. Dankzij onze open systeembenadering kunnen we gebruikers van zowel iOS als Android van dienst zijn en onze compatibiliteit voortdurend uitbreiden. Ons beveiligd delen beschermt uw gasten. Foto's, films en muziek kunnen allemaal worden gedeeld op onze TV's via Miracast en DirectShare!

    MyChoice-compatibiliteit voor periodieke inkomsten

    MyChoice-compatibiliteit voor periodieke inkomsten

    MyChoice biedt een eenvoudige en betaalbare manier om uw gasten de belangrijkste TV-zenders te bieden. Daarnaast levert het een extra inkomstenbron op waarmee u uw oorspronkelijke investering kunt terugverdienen.

    CMND & Control: beheer moeiteloos uw TV's

    CMND & Control: beheer moeiteloos uw TV's

    Met CMND & Control kunt u vanaf een centrale locatie op afstand uw TV's configureren en installeren, zonder dat u de kamers hoeft te bezoeken. Update en beheer al uw schermen met minimale inspanning, zonder dat u uw gasten hoeft te storen.

    CMND & Create: laat de informatie zien die u wilt, wanneer u wilt

    CMND & Create: laat de informatie zien die u wilt, wanneer u wilt

    Met CMND & Create kunt u de informatie laten zien die u wilt, wanneer u wilt. Met de contentmanagement-module van CMND maakt en distribueert u eenvoudig interactieve webpagina's met het hotellogo zodat uw gasten de meest recente informatie met de nieuwste ontwikkelingen in uw hotel te zien krijgen, alles in real-time.

    Android: een snellere, rijkere, leukere TV-ervaring

    Met Android op uw professionele TV kunt u genieten van een snellere, rijkere en gebruiksvriendelijke interface. Het is uw startpunt voor een schat aan speciale hotelservices, toepassingen... en nog zoveel meer. Er is een eenvoudig te navigeren menu met rechtstreekse koppelingen naar uw favorieten.

    AppControl om eenvoudig apps toe te voegen, te sorteren en te verwijderen

    Met AppControl hebt u op uw TV's de toepassingen die u wilt. U kunt apps toevoegen, verwijderen en sorteren. Daarnaast hebt u de mogelijkheid om apps te configureren voor specifieke kamers, zodat er een echt persoonlijke gastervaring ontstaat die u kunt bedienen vanaf een centrale locatie, zonder dat u de kamer hoeft te betreden. Voor extra gebruiksgemak en veiligheid kunt u uw persoonlijke app op onze eigen cloudserver laden, waarbij u erop kunt vertrouwen dat alleen u toegang hebt.

    Geavanceerde apps met veel speciale services voor hotels

    Geavanceerde apps bestaan uit een constant groeiende bibliotheek van toepassingen. Dankzij de kracht van Android lopen apps soepeler, sneller en zijn ze geavanceerder dan ooit. Ze zijn speciaal gemaakt voor hotels, zodat gastinformatie na gebruik veilig wordt verwijderd en toegang tot onwettige inhoud die schadelijk kan zijn voor uw bedrijf, wordt voorkomen.

    Geïntegreerd IPTV-systeem voor optimale interactiviteit

    Bespaar kosten en voorkom kabelwirwar. Bij onze nieuwe Smart TV's kan uw hotelsysteem rechtstreeks worden geïntegreerd op de TV. Voor bijvoorbeeld interactieve kanalen, video-on-demand, interactieve hotelmenu's en informatie en onlinebestelsystemen hoeft er geen externe box aan de TV te worden gekoppeld. Inhoud kan gewoon via coaxkabels worden verstuurd, maar u kunt ook via uw internetnetwerk TV-kanalen of video-on-demand rechtstreeks op de TV ontvangen. Via ons partnernetwerk is er een portal beschikbaar die aan uw wensen is aangepast.

    Serial Xpress Protocol voor interactieve systemen

    De TV kan worden aangesloten op externe decoders en set-top boxes van alle grote providers van interactieve systemen via het Serial Xpress Protocol (SXP).

    Philips-TV Remote-app voor meer bedieningsmogelijkheden voor uw gasten

    Geen zin om de afstandsbediening te zoeken? Gebruik de Philips TV Remote-app op uw smartphone of tablet om uw TV te bedienen, kies welke apps u wilt bekijken en bekijk SmartInfo. Gratis te downloaden op iOS- en Android-toestellen.

    Technische specificaties

    • Beeld/scherm

      Beeldformaat
      16:9
      Schermdiagonaal (inch)
      43  inch
      Schermdiagonaal (centimeters)
      110  cm
      Display
      Full HD LED
      Schermresolutie
      1920 x 1080p
      Helderheid
      300  cd/m²
      Beeldverbetering
      • 200 Hz Perfect Motion Rate
      • Pixel Plus HD
      Kijkhoek
      178º (H)/178º (V)

    • Tuner/ontvangst/transmissie

      Digitale TV
      • DVB-T/T2/C
      • HEVC FHD (tot 1080p60)
      Videoweergave
      • NTSC
      • PAL
      Analoge TV
      PAL
      IP-weergave
      • Multicast
      • Unicast

    • Android TV

      Besturingssysteem (OS)
      Android™ 5.1 (Lollipop)
      Geheugen (flash)
      8 GB

    • Kenmerken

      Gebruiksgemak
      • Beeldstijl
      • Geluidstijl
      Digitale diensten
      • 8d EPG
      • Nu & Straks
      • MHEG
      • Teletekst
      • HbbTV
      • Ondertiteling
      Lokale bediening
      Joystick

    • Hospitality-functies

      Hotelmodus
      • Vergrendelbare joystickbediening
      • Menuvergrendeling
      • Vergrendeling installatiemenu
      • Volumebeperking
      Gevangenismodus
      • hoge beveiligingsmodus
      • TXT/MHEG/USB/EPG/Ondertitelingsvergendeling
      Timer
      • Sleeptimer
      • Wekker
      • Wekker met zender
      • Wekgeluiden
      Inschakelbediening
      • Zender
      • Functie
      • Beeldformaat
      • Volume
      • Beeldstijl
      Antidiefstal
      • Antidiefstalbeveiliging voor batterijen
      • Kensington-slot
      Energiebeheer
      • Automatische inschakeling
      • Milieuvriendelijk/snel opstarten
      • WoLAN
      • WoWLAN
      Apps
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      Klok
      • Klok in stand-bymodus
      • Afstandsbedieningsknop die oplicht in het donker
      • Klok op het scherm
      • Optionele externe klok
      SmartInfo
      • HTML5-browser
      • Interactieve sjablonen
      Kloon- en firmware-update
      • Direct klonen
      • Via USB/RF/IP
      CMND&Control
      • Offline zendereditor
      • Offline instellingeneditor
      • Real-time TV-status (IP)
      • Beheer op afstand via IP/RF
      • CMND&Create
      • Beheer van TV-groepen
      Controle
      • Automatische zenderupdate blokkeren
      • Serial Xpress Protocol
      • JSON API voor TV-bediening JAPIT
      Geïntegreerde services
      Weersverwachting voor 5 dagen
      Interactieve DRM
      • VSecure
      • Streamen via PlayReady
      • Securemedia
      Omzet genereren
      MyChoice
      Talen
      Taalbediening voor gasten
      Afstandsbediening
      • Geschikt voor kabelkoord
      • Detectie laag batterijniveau
      • Vergrendeling batterijdeksel afstandsbediening
      Zenders
      • Gecombineerde lijst
      • Thematische lijsten

    • Functies voor de gezondheidszorg

      Controle
      • Afstandsbediening voor meerdere apparaten
      • Compatibel met Healthcare-afstandsbediening
      • Compatibel met verpleegoproepsystemen
      Comfort
      • Hoofdtelefoonuitgang
      • Onafhankelijke demping van hoofdluidspreker
      Veiligheid
      • Dubbele isolatie van klasse II
      • Vlamvertragend

    • Multimedia

      Ondersteunde videoformaten
      • Indelingen: H.264/MPEG4 AVC
      • MPEG1
      • MPEG2
      • MPEG4
      • WMV9/VC1
      • HEVC
      • Containers: AVI, MKV
      Ondersteunde muziekindelingen
      • MP3
      • AAC
      • WAV
      • WMA (versie 2 tot versie 9.2)
      • WMA-PRO (v9 en v10)
      Ondersteunde ondertitelindelingen
      • SRT
      • SMI
      • SSA SUB
      • TXT
      • ASS
      Ondersteunde afbeeldingsindelingen
      JPG
      Ondersteunde videoresolutie op USB
      tot 1920 x 1080p bij 60 Hz
      Multimedia-aansluitingen
      • USB
      • LAN

    • Audio

      Uitgangsvermogen geluidsweergave
      16 (2x8)  W
      Badkamerluidspreker-uitgang
      1,5 W Mono 8 ohm
      Luidsprekers
      • 2.0
      • Naar beneden gericht
      Audiofuncties
      • AVL
      • Incredible Surround
      • Dynamische bas
      • Dolby MS10

    • Vermogen

      Netspanning
      AC 220-240 V; 50-60 Hz
      Omgevingstemperatuur
      0 °C tot 40 °C
      Stroomverbruik in stand-bystand
      <0,4 W
      Energieklasse
      A+
      Europees energielabel (vermogen)
      43  W
      Functies voor energiebesparing
      Eco-modus
      Jaarlijks energieverbruik
      62  kWh

    • Accessoires

      Inclusief
      • Draaibare tafelstandaard
      • 2 AAA-batterijen
      • Garantiekaart
      • Brochure met wettelijk verplichte informatie en veiligheidsgegevens
      • Voedingskabel
      • Afstandsbediening 22AV1505B/12
      Optioneel
      • Externe klok 22AV1120C/00
      • Healthcare-afstandsbediening 22AV1109H/12
      • Afstandsbediening instellen 22AV9573A
      • Bluetooth RC 22AV1507A/12

    • Draadloze connectiviteit

      Draadloos LAN
      802.11 b/g/n
      Bluetooth
      • 4,0
      • Compatibel met HID-gamepad
      • Meerkanaals
      • Draadloze audio (hoofdtelefoon)
      Wi-Fi Direct
      • DirectShare
      • Miracast

    • Connectiviteit onderkant

      HDMI1
      HDMI 1.4 met
      Antenne
      IEC-75
      HDMI2
      HDMI 1.4 met
      Digitale audio-uitgang
      Optisch
      USB1
      USB 2.0
      Ethernet (LAN)
      RJ-45

    • Aansluitingen zijkant

      USB2
      USB 3.0
      Common interface-sleuf
      CI+ 1.3.2
      USB3
      USB 2.0
      HDMI3
      HDMI 1.4 met
      HDMI4
      HDMI 1.4 (MHL 2.0)
      Hoofdtelefoonuitgang
      Mini-aansluiting

    • Aansluitingen achterkant

      Scart
      • RGB
      • CVBS
      Badkamerluidspreker-uitgang
      Mini-aansluiting
      Component
      YPbPr + L/R cinch
      DVI Audio-IN
      Mini-aansluiting
      Externe voeding
      • 12 V / 15 W
      • Mini-aansluiting
      Externe bediening
      RJ-48

    • Connectiviteitsverbeteringen

      RJ48
      • IR-In/Uit
      • Seriële Xpress-interface
      EasyLink (HDMI CEC)
      • Afspelen met één druk op de knop
      • Stand-bymodus
      • Doorvoer afstandsbediening
      • Audiobediening systeem
      LAN
      Wekfunctie via LAN
      HDMI
      • ARC (alle poorten)
      • DVI (alle poorten)
      • MHL 2.0 (HDMI4)

    • Ontwerp/Design

      Kleur
      Zilver

    • Afmetingen

      Breedte van het apparaat
      968  mm
      Hoogte van het apparaat
      563  mm
      Diepte van het apparaat
      64/77  mm
      Gewicht van het product
      9,1  kg
      Breedte van het apparaat (met standaard)
      968  mm
      Hoogte van het apparaat (met standaard)
      625  mm
      Diepte van het apparaat (met standaard)
      250  mm
      Gewicht (incl. standaard)
      10,5  kg
      Geschikt voor wandmontage
      • 200 x 200 mm
      • M6

    Wat zit er in de doos?

    Andere items in de doos

    • Batterijen voor afstandsbediening
    • Afstandsbediening
    • Garantiekaart
    • Voedingskabel
    • Tafelstandaard
    Badge-D2C

    Ondersteuning voor dit product

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    • Beschikbaarheid van de functies is afhankelijk van implementatie gekozen door de systeemspecialist.
    • Philips kan de beschikbaarheid of continuïteit van de juiste werking van apps niet garanderen.
    • Het daadwerkelijk vrije geheugen kan minder zijn door de configuratie van het apparaat
    • Normaal energieverbruik wanneer ingeschakeld is gemeten in overeenstemming met IEC62087 Ed 2. Het werkelijke energieverbruik hangt af van hoe de televisie wordt gebruikt.
    • Deze televisie bevat lood in bepaalde onderdelen of componenten waarvoor geen alternatieve technologie bestaat, in overeenstemming met bestaande vrijstellingsclausules van de RoHS-richtlijn.
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    *Alleen van toepassing op Persoonlijke verzorging, Verzorging voor moeder en kind en Huishoudelijke artikelen.

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